La rifa solidària d'Inditex: 20 euros pel vestit de Penélope Cruz o la guitarra de Coldplay

A cop de clic i previ pagament de vint euros per una rifa, el vestit amb el qual l'actriu Penélope Cruz va lliurar un Oscar l'any 2014 amb Robert de Niro penjarà de l'armari d'algú de la plantilla d'Inditex. Un altre podrà donar-se el gust de tocar a la seva casa pels seus amics una de les guitarres Fender del grup Coldplay, el líder del qual, Chris Martin, va actuar en les noces de Marta Ortega, filla del fundador d'Inditex, fa dos anys.

I fins i tot hi haurà qui ja estigui planificant com serà la seva visita al rodatge del documental de Jon Kortajarena, i de què parlarà amb el model i actor en una trobada posterior, segurament lluny dels qui puguin vestir un dels vestits vermells de Fernando Alonso amb l'escuderia Ferrari, la samarreta blava amb la qual Rafa Nadal va guanyar el màster de Roma el 2019 a Djokovic, o un barret de la col·lecció personal del britànic Philip Treacy. L'únic problema de decorar el cap amb el disseny del rei dels barreters seria que a la mateixa persona també li hagués tocat en la tómbola nadalenca d'Inditex un tall personal de l'estilista Christiaan Houtenbos. Un o l'altre, els dos al mateix temps no els podria lluir.

La multinacional tèxtil amb seu en Arteixo (la Corunya) va desplegar un catàleg extraordinari en el seu sorteig solidari de Nadal, la recaptació del qual es destinarà a entitats benèfiques. On les barraques de les festes locals posen peluixos o peixeres, aquest sorteig, obert als treballadors d'Inditex i amb rifes a vint euros, oferia com a reclam totes les peces enumerades fins ara i moltes altres, amb la signatura personal dels seus creadors o anteriors propietaris inclosa. Vinils de Jamie Cullum, que també va actuar en les noces de Marta Ortega, i de Bruce Springsteen, caixa commemorativa d'U2 rubricada per Bono, un CD d'Enrique Iglesias, paquets musicals d'Antonio Banderas, treballs de Raphael i Ainhoa Arteta, i llibres de Mario Vargas Llosa.

Inditex, un referent global de moda, també va posar a l'abast de la seva plantilla en aquest sorteig joies de l'estilisme. A més del barret de Treacy, figurava una bossa Le Chiquito llançada el 2018 pel dissenyador Simon Jacquemus, que va rubricar la peça en el seu interior, i creacions de Karl Templer. I molta moda i models fotografiades: un llibre exclusiu de Naomi Campbell, una imatge de Rianne Van Rompaey presa per Mario Sorrenti per a Zara, una altra de Nora Attal captada per Steven Meisel també per a una campanya de la signatura de la Corunya, i una fotografia d'Eugenia Silva obra de Gonzalo Machado. Tot signat pels seus protagonistes.

En la rifa també entrava una fotografia del set de la pel·lícula 'María Antonieta' signada per la seva directora, Sofia Coppola, i altres obres d'art: una fotografia de Roe Ethridge, una pintura de Francesco Clemente, els esbossos del dissenyador Narcís Rodríguez per a la seva fragància 'For her', i un paisatge al·legòric del pintor gallec Antonio Murado, establert a Nova York.

Els al·licients esportius de la tómbola no es limitaven a Fernando Alonso i Rafael Nadal. A la llista també estaven unes botes del campió del món de motociclisme Jorge Lorenzo, dos parells de guants d'Iker Casillas, dues samarretes de Sergio Ramos —una del Reial Madrid i una altra de la selecció espanyola—, un mallot groc del Tour de Miguel Induráin, una samarreta del Barcelona signada per la plantilla blaugrana, una altra de Cristiano Ronaldo amb la Juventus i unes botes del jugador espanyol del Chelsea Marcos Alonso. El detall de la Corunya de la rifa el van compondre una pilota i una samarreta de l'Esportiu rubricades per la plantilla blanc-i-blava.