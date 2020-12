Els menors d'edat tenen prohibit per llei comprar dècims per la rifa de Nadal

Els menors d'edat tenen prohibit comprar dècims de la rifa de Nadal, que se celebrarà el 22 de desembre, segons s'estableix en la llei 13/2011, del 27 de maig, de regulació del joc. La legislació espanyola relativa als jocs d'atzar és semblant a la d'altres productes com l'alcohol o el tabac, de manera que els menors de 18 anys tenen prohibit l'accés als jocs d'atzar, i també a les tradicionals rifes de Nadal i de Reis.

El 6 de gener del 2019, un nen de quinze anys va ser un dels guanyadors del primer premi de la rifa de Reis perquè, segons va explicar, havia comprat el dècim número 37.142 amb els 20 euros que li havien tornat d'un dècim de la rifa de Nadal. El noi ho va explicar als periodistes des de l'administració barcelonina que havia repartit íntegrament aquest primer premi: la 271 de Barcelona, 'La Sort', a Travessera de Gràcia 244. "El vaig comprar ahir, amb els 20 euros que vaig guanyar a la rifa de Nadal, i, mira: premi!", va dir al costat del seu pare, Valeriu.

Després d'aquesta notícia, l'Associació Catalana d'Addiccions Socials (Acencas) recordava que la llei de regulació del joc prohibeix explícitament que un menor compri loteria, i va sol·licitar prohibir l'accés dels menors als jocs d'atzar. Així mateix, l'entitat va assenyalar que la llei veta de tota activitat relacionada amb el joc els menors d'edat: "A aquesta persona no se li ha pogut vendre un dècim de manera legal ni, en conseqüència, no pot ser guanyador de cap premi. Si ha estat així, es tractaria d'una infracció greu, com bé recull el text legal", va explicar.

A la llei es considera una infracció greu permetre l'accés a l'activitat de joc a menors, "sempre que l'entitat explotadora de jocs conegui o hagi de conèixer les prohibicions", així com una infracció lleu no informar degudament al públic sobre la prohibició de participar dels menors d'edat.