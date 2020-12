El Govern limita l'obertura de la restauració a esmorzars i dinars i tanca bars i restaurants dels centres comercials

El Govern limita l'obertura de la restauració al públic als esmorzars i dinars, amb un horari restringit de 7.30h a 9.30h i de 13h a 15.30h. A més, per als sopars només es podrà oferir servei de recollida al local, entre les 19h i les 22h, i a domicili, fins a les 23h. A més, es prohibeix l'obertura dels bars i restaurants dels centres comercials, una mesura que no s'havia aplicat fins ara i que pretén "reduir la interacció social", segons ha dit la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.

Tampoc podran obrir els gimnasos dins dels centres comercials, i la resta hauran de mantenir un aforament del 30% i fer totes les activitats amb mascareta. Per tant, les activitats d'alta intensitat s'hauran de fer en espais exteriors o suspendre's.

Aquestes mesures entraran en vigor el proper dilluns 21 de desembre. Segons ha detallat Budó, el dia 28 de desembre –una setmana després de l'inici de les noves restriccions- tenen previst fer una revisió de totes les mesures per si cal endurir-les o replantejar-les. Preguntada per si això podria canviar les excepcions previstes per a la resta de festes de Nadal –Cap d'Any i Reis-, Budó ha dit que no es pot descartar cap escenari i ha insistit que s'anirà observant com evolucionen les dades.



Noves restriccions a la restauració

Un dels sectors afectats per la reculada en la desescalada és la restauració, que veu reduïts els horaris en què podrà obrir. Budó ha explicat que tot i les limitacions s'ha intentat que el sector pugui mantenir la seva activitat. La portaveu ha detallat que s'ha apostat per garantir els esmorzars i dinars al local perquè en molts casos els clients són persones que s'han hagut de desplaçar per temes laborals i, per tant, no poden fer l'àpat a casa, mentre que en el cas dels sopars haurà de ser per força al domicili del client –amb opció per emportar fins les 10 o amb repartiment fins les 11-.

En el cas dels esmorzars i els dinars les mesures que s'apliquen són les que ja estaven vigents fins ara, és a dir, amb terrasses obertes i interiors a un aforament màxim del 30%. Hi podrà haver 4 persones per taula –6 si es tracta d'una bombolla de convivència- i una distància de 2 metres amb els comensals d'una altra taula. La mascareta continuarà sent obligatòria sempre que no es mengi o begui.



Comerços i gimnasos

Pel que fa als comerços, el Govern ha decidit mantenir les restriccions als comerços tant a peu de carrer com en centres comercials, que continuaran oberts amb un aforament al 30% sempre que es garanteixi una bona ventilació. Les noves mesures afecten a la restauració i als gimnasos dins d'aquests recintes, que hauran de tancar.

En el cas d'equipaments esportius fora de centres comercials, continuaran oberts amb les mateixes restriccions d'aforament –el 50% a l'aire lliure i el 30% i cita prèvia en interiors- però ara només es podran fer activitats amb mascareta –a excepció de les activitats aquàtiques-. Així, aquells esports on per la seva intensitat no es pugui portar mascareta s'hauran de suspendre o fer-se al carrer, i només es podran fer activitats dirigides de baixa intensitat.



La cultura i les cerimònies de culte mantenen restriccions

Les activitats culturals i les cerimònies de culte no es veuran afectades per aquesta reculada en la desescalada. Així, la cultura seguirà oberta al 50% d'aforament o a les 1.000 persones com a màxim –sempre amb bona ventilació-, mentre que en les cerimònies religioses l'aforament serà al 30% o fins a un topall de 1.000 persones.



Retorn a l'escola l'11 de gener

D'altra banda, Budó ah recordat que el retorn a l'escola s'ha endarrerit fins a l'11 de gener. La portaveu del Govern ha dit que aquesta decisió els dóna "uns dies de marge" per detectar contagis que s'hagin pogut produir durant les festes i evitar que es traslladin al grup bombolla de la classe. "Mirarem si es pot començar el curs amb totes les garanties", ha assegurat Budó, que ha afegit que amb aquests dies que guanyen "el temps és or".



Teletreball

La portaveu també ha insistit que s'ha de fer teletreball sempre que sigui possible i ha recordat que això ajudaria "moltíssim" a reduir la mobilitat. "És un compromís de país i de tots, empreses, sindicats i treballadors", ha dit.



Budó nega discrepàncies per els restriccions

En relació a la roda de premsa per anunciar les noves restriccions, que en un inici estava prevista pel dijous al vespre, Budó ha negat que s'hagi endarrerit per discrepàncies entre els partits a Govern. "No es pot prendre una decisió de pressa i corrent, volíem avaluar i valorar què comporta cada mesura", ha explicat, i ha afegit que van preferir "esperar unes hores" per "treballar tots plegats" les diferents opcions.