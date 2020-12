ERC tanca les llistes i es postula com la «via àmplia» cap a la independència

El Consell Nacional d´ERC va aprovar ahir les seves llistes electorals per presentar-se a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer amb el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d´ERC, Pere Aragonès, com a candidat a la Presidència.

En la seva intervenció, Aragonès va defensar que les llistes d´ERC conformen un «equip coral que representa la manera de veure la política d´ERC: que el lideratge és compartit i que el que importa és l´equip i els valors republicans». La formació s´ha presentat com la «via àmplia» per assolir la independència i ha reivindicat la gestió com a eina per «construir» la república catalana. D´aquesta manera, Aragonès estarà acompanyat a la llista de Barcelona per l´exalcalde de Berga (Barcelona) i exdiputada d´ERC al Parlament, Laura Vilagrà, com a número dos, i pel president de la cambra catalana, Roger Torrent, com a número tres.

Els segueixen alguns diputats del Parlament que repeteixen a les llistes i que en aquest cas guanyen rellevància, com la diputada Najat Driouech i el president del Consell Nacional d´ERC, Josep Maria Jové, que ocuparan la quarta i cinquena posició, respectivament.

Diversos consellers de la Generalitat encapçalen les llistes, com la consellera de Salut, Alba Vergés, la de Justícia, Ester Capella, o el conseller de Treball, Família i Afers Socials, Chakir el Homrani, que ho fan per Barcelona.

En el cas de Lleida, el conseller d´Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ocupa el segon lloc, després de la secretària general adjunta i portaveu d´ERC, Marta Vilalta.

El líder d´ERC, Oriol Junqueras, creu que els seus socis de JxCat «s´equivoquen constantment d´adversari» i els demana que «deixin de criticar als altres independentistes» i «comencin a fer propostes» : «És molt lamentable que la seva única proposta sigui mirar de desgastar el company de viatge», va assegurar el dirigent republicà.