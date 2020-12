El risc de rebrot de Covid-19 a Catalunya es redueix lleugerament fins a 194

La velocitat de propagació del coronavirus a Catalunya, l'Rt, no supera la barrera de l'1 aquest dimarts i baixa molt poc a 0,98, una centèsima menys que fa 24 hores. El risc de rebrot continua a la baixa i està ara en 194, sis punts menys, segons les últimes dades del Departament de Salut.

A més, la incidència a 14 dies torna a baixar i se situa en 214,19 (dilluns estava en 218,80). S'han declarat 1.089 nous casos confirmats per PCR o Tests d'Antígens (TA), fins als 319.041 des de l'inici de la pandèmia. El 3,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 41 noves morts, amb un total de 16.218. Hi ha 1.574 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 16 menys, i 386 persones a l'UCI (-9).



Regió de Girona: Sis morts més i tres ingressats menys

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 34.503 (171 més) i pugen a 37.287 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.194 persones en aquest territori, 6 més que fa 24 hores. Entre el 28 de novembre i el 4 de desembre es van declarar 51 defuncions, 40 la setmana anterior.

El risc de rebrot es manté en 268, mentre que la setmana del 21 al 27 de novembre era de 282. L'Rt baixa dues centèsima, fins a l'1,01 (0,94 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 137 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 280. Hi ha 242 ingressats, tres menys que en el balanç anterior. Els ingressats en l'últim interval van ser 221, pels 233 de la setmana anterior.



Puigcerdà, Palafrugell i Vilafant, municipis amb més risc de rebrot



Puigcerdà és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.224. En segona posició hi ha Palafrugell, amb 657, i en tercera, Vilafant, amb 605. En paral·lel, les tres localitats amb major velocitat de contagi són Figueres (2,08), Puigcerdà (1,97) i Palafrugell (1,85). Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen Puigcerdà (612), Banyoles (525) i Manlleu (490).