La Guàrdia Urbana de Barcelona inspecciona 51 vehicles de transport escolar per garantir la seguretat

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha inspeccionat 51 vehicles de transport escolar durant una campanya per garantir i millorar la seguretat dels viatgers, i ha interposat 13 denúncies -més de la meitat per les condicions dels vehicles-.

La campanya s'ha dut a terme amb incidència a les hores d'entrada i sortida dels centres educatius, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dissabte en un comunicat.

Aquesta mesura ha servit per adoptar les mesures correctores adequades per reduir el risc d'accidents per deficiències tècniques, corregir les infraccions i aconseguir que es compleixi la normativa legal.

Els agents s'han centrat a controlar la documentació dels conductors i els vehicles, els requisits administratius com tenir el permís de transport escolar i de menors, i comprovar que s'hagi passat la inspecció tècnica obligatòria (ITV).

També s'ha constatat l'estat dels pneumàtics, la senyalització distintiva, l'activació dels dispositius d'emergència i l'ús de cinturons de seguretat.

A més, han supervisat les condicions de realització del servei de transport escolar, l'estat dels conductors, i la realització de les parades als llocs correctes.