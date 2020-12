Toc de queda fins a dos quarts de dues de la matinada per Nadal

Reunions d´un màxim de 10 persones, toc de queda fins a dos quarts de dues de la matinada i el dubte de què passarà amb les restriccions de mobilitat, ja que aquesta serà l'única mesura que sí que es vincularà amb el tram de la desescalada. Així és com dibuixa el Procicat el panorama de les vacances de Nadal, després que ahir aprovés un pla de mesures de contenció pel període d'entre el 24 de desembre i el 6 de gener a Catalunya. Segons estableix, la nit de Nadal i de Cap d'Any -24 i 31 de desembre- el confinament nocturn no començarà fins entrada la matinada.

En canvi, la nit de Reis -5 de gener- el toc de queda es relaxarà només fins a les onze de la nit, la resta dels dies es mantindrà a les deu. El que no variarà serà la limitació de persones a les trobades, que en aquest pla específic s'estableix en 10 persones, finalment sense excloure els menors de 14 anys. Així, encara que Catalunya o una part del territori no arribi al tram 3, seguiria permetent reunions de 10 persones.

Ara bé, si la limitació de comensals als menjars nadalencs es desvincula dels trams de la desescalada, la mobilitat sí que s'ajustarà en funció del tram d'obertura progressiva. El retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d'estudis es permetrà en tots els casos.

El pla específic per Nadal també permetrà la sortida de persones que viuen en residències els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, també l'1, el 5 i el 6 de gener. Les visites a aquestes mateixes es facilitaran «sempre que la situació epidemiològica ho permeti». També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d'un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes. El Procicat recomana que tant les persones que visitin els residents o bé que els acullin als domicilis tinguin una especial cura en el període de set dies anterior a la trobada, evitant qualsevol mena d'interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència.

Les excepcions per aquestes festes també estableixen excepcions a la restauració per als dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener, on es podran agrupar fins a un total de sis persones per taula. A més, a la nit de Nadal i la de Cap d'Any, el Procicat permetrà l'obertura al públic fins a la 1 de la matinada. En tots els casos, es recomana fer ús de les terrasses preferentment, i reforçar la ventilació a interiors. En canvi, l'ocupació de la restauració sí que s'ajustarà a la limitació que estableixi el tram en què es trobi cada territori.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que anunciaran l´evolució de la desescalada «el més aviat millor» i va garantir que «si pot ser demà -avui pel lector-, millor que demà passat».

El Procicat també estableix un seguit de recomanacions per les trobades d´aquestes festes, com per exmeple la unió de com a màxim dues bombolles diferents en una trobada. Cada bombolla s'haurà de relacionar com a molt, segons el Procicat, amb dues altres, però sempre en trobades diferents, i sempre les mateixes. És el que denominen «bombolla de Nadal» i haurà d'estar formada per persones que ja tenen un contacte proper habitual i que viuen a prop, en cap cas amb persones que fa mesos que no es veu. El Procicat també recomana que les reunions es facin a l'aire lliure sempre que sigui possible, tot i que recorden que està prohibit el consum d'aliments a l'espai públic. En espais tancats, estableix que cal ventilar durant la trobada, abans i després, i utilitzar la mascareta sempre que no s'estigui consumint res. El Procicat també demana limitar la durada de les reunions.

Per últim, tota activitat de cultura popular s'haurà de realitzar de forma adaptada: només en espais perimetrals amb control d'accessos per evitar les aglomeracions i registre previ. En el cas d'activitats amb mobilitat o d'activitats en espais tancats, caldrà la preassignació de seients, els parcs de Nadal o similars no estaran permesos.

D´altra banda, a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut d´ahir va aprovar-se el pla per les festes de Nadal proposat pel Ministeri de Sanitat. Salvador Illa va proposar augmentar fins a 10 el màxim de persones permeses per reunir-se i allargar el toc de queda fins a dos quarts de dues de la matinada la nit de Nadal i la de Cap d´Any, així com un tancament perimetral per Nadal, excepte en casos de reagrupament familiar. Concretament, aquesta proposta permet «els desplaçaments a territoris que siguin lloc de residència habitual de familiars o de cercles propers». Totes les comunitats, en excepció de Madrid, que va votar en contra i Catalunya que va abstenir-se, van donar suport a les mesures proposades pel Ministeri de Sanitat per Nadal, que seran d´obligat compliment. El Govern català va assegurar que no se sent «interpel·lat» pel Consell Interterritorial de Salut i que es basarà en els seus propis plans de Nadal i de desescalada.

El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, va descartar ahir que la fase 2 duri menys de 15 dies en cas que no s´hi pogués passar el proper dilluns. En una entrevista a Catalunya Informació, Delgado va defensar que «des d´un punt de vista tècnic els passos s´han de fer cada 14 dies», ja que aquest és el període de referència per avaluar l´impacte de les mesures en l´evolució dels contagis de coronavirus.

«Si ho fem abans, avancem sobre situacions de menys fonament tècnic», ha afegit. Delgado també ha recordat que si els indicadors marcats en el pla de reobertura no es compleixen, no es podrà passar de tram. Salut ha confirmat aquest dimecres que la mobilitat al Nadal estarà condicionada pels diferents trams del pla de desescalada.