El Suprem s'inclina per impedir la semillibertat dels presos sobiranistes

Els sis magistrats del Tribunal Suprem que estudien els recursos relatius a la situació penitenciària dels condemnats pel procés necessiten més temps per redactar les respectives resolucions, que seran més de 30, per això continuaran amb la deliberació dilluns. Després de la primera reunió de dijous, tot apunta que, almenys una part important de les resolucions, serà contrària al règim de semillibertat dels presos.

Fonts de l'alt tribunal destaquen que des de l'administració penitenciària catalana no es donés un tracte individualitzat als nou condemnats, malgrat que el seu tractament penitenciari ho hauria de ser, ja que les circumstàncies de cada un no han de ser idèntiques encara que se'ls condemnés en la mateixa sentència.

De fet, ni tan sols han complert la mateixa part de la condemna, perquè els Jordis van ser condemnats a nou anys contra els 13, per exemple, del líder d'ERC, Oriol Junqueras, i van ingressar abans a la presó, cosa que suposa que en el seu cas ja s'hagi superat una quarta part de la pena, que pot ser un argument a favor d'una flexibilització del compliment. No obstant, tots van adquirir la possibilitat de sortir per treballar, amb l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, pràcticament alhora, situació que se'ls va reemplaçar pel tercer grau, també alhora. I la suspensió del tercer grau va arribar alhora per als set homes que compleixen a la presó de Lledoners, ja que la suspensió cautelar que va acompanyar els recursos del fiscal va tornar a coincidir.



Canvi de presó

Quant a les dones, el revés patit per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, quan el jutge de Vigilància Penitenciària que li corresponia va remetre el recurs del fiscal contra el fet que se li apliqués el 100.2 al Suprem en comptes de l'Audiència provincial, es va tractar de pal·liar amb un canvi de presó. El Suprem va revocar els seus permisos en una interlocutòria, que fa presagiar el futur de la majoria d'aquestes impugnacions, en el que considerava que la concessió d'aquesta flexibilització només mostrava un desacord amb la seva sentència, que no ha de reinterpretar-se permanentment, afegia. Actualment només ella i Dolors Bassa segueixen en llibertat, perquè el magistrat de Vigilància Penitenciària va evitar suspendre cautelarment el seu tercer grau, malgrat que la llei ho preveu així si és recorregut, com es va decidir per als presos homes.



«Ho tornarem a fer»

El Suprem vol evitar aquest tractament en bloc com si tots els condemnats en fossin un de sol i decidir en funció de les seves respectives circumstàncies, cosa que obliga a resolucions individuals. No han de ser iguals per a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que no ha tornat a la política, que per al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha escrit un llibre titulat «Ho tornarem a fer».