Vacunes contra la Covid, primer amb unitats mòbils i després a punts centralitzats

Salut estudia un pla de vacunació contra la Covid-19 que contempli l'administració de vacunes primer amb unitats mòbils i després a punts centralitzats a diversos llocs de Catalunya. Així ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha remarcat que de moment es tracta d'un esborrany. Per la seva banda, el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha dit que les properes setmanes es començarà a treballar en una eina d'intel·ligència artificial per millorar el rastreig de contactes, que intentarà creuar dades per detectar la confluència en l'espai-temps de persones contagiades i contactes. Mendioroz ha detallat que ara hi ha gairebé 3.000 persones treballant en el rastreig.

En el marc de la comissió de Salut, Argimon ha explicat que el Departament està treballant en un pla de vacunació per poder vacunar unes 450.000 persones durant el primer trimestre de l'any. De moment, la primera opció de Salut és fer-ho primer amb unitats mòbils i després amb punts centralitzats a diversos llocs del territori. El secretari de Salut Pública ha explicat que caldrà detallar molt bé el pla, perquè el fet que s'hagi de conservar les vacunes a -80 graus i que al cap de 5 dies de temperar-les ja perdin les seves qualitats fa "molt difícil" l'administració.

Pel que fa a les dades epidemiològiques, Argimon ha celebrat que els contagis es redueixin a un bon ritme (concretament, cada setmana n'hi ha un 35% menys de mitjana), però ha admès que la situació és diferent en els ingressos a UCI, amb una baixada d'entre un 1% i un 3% al dia. En aquest sentit, ha demanat responsabilitat a la ciutadania en el marc de la flexibilització de les restriccions –especialment en els casos de la restauració- per tal d'evitar una tercera onada de cara a Nadal o Reis i ha avisat que venen "uns mesos complicats" i "un hivern cru i dur".

Argimon també s'ha referit al cas específic de Madrid, que està tenint una incidència més baixa de casos amb menys restriccions, i ha dit que "de moment és un exemple a seguir". Tot i això, ha matisat que es tracta "d'una excepció i no de la regla" i que cal tenir en compte que l'afectació de la covid no es deu només a la gestió que se'n faci sinó que depèn de "com la pandèmia colpegi". En aquest sentit, ha recordat que en la primera onada l'afectació a Madrid va ser molt més alta i ha dit que si s'apliqués les taxes de mortalitat que hi ha hagut a Madrid a Catalunya, aquí hi hauria 6.000 morts més.



Millora del rastreig

Mendioroz ha detallat a la comissió que a Catalunya hi ha unes 3.000 persones treballant en el rastreig. Concretament, hi ha 1.753 gestors covid, 520 persones dedicades a la vigilància i 250 a les trucades per informar contactes, a banda dels gestors covid a les escoles. Segons ha indicat, això implica uns 38 rastrejadors per cada 100.000 habitants, i ha recordat que la xifra recomanada està en 18.

Per tot això, Mendioroz ha defensat que el sistema és "potent" i que ha millorat molt des de la primera onada. Tot i això, ha explicat que una de les mancances està en la detecció dels contactes, ja que sovint les persones positives no els recorden tots. En aquest sentit ha explicat que les properes setmanes començaran a treballar en un sistema d'intel·ligència artificial que pugui creuar dades de tots els casos que declarin ser a llocs concrets amb la seva mobilitat i les prediccions que pugui fer el sistema, de manera que l'eina podria "donar alarmes" sobre la confluència en l'espai-temps de positius i no positius.



Un 28% més de vacunació de la grip

D'altra banda, Argimon ha detallat que aquesta campanya de la grip hi està havent un 28% més de vacunació que en tota l'anterior, tot i que la campanya actual encara no ha acabat. A més, ha dit que és probable que aquesta temporada la grip "o no aparegui o aparegui poc" per influència del coronavirus.