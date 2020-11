La coalició PP-Ciutadans fracassa i aniran separats als comicis

Ciutadans i PPC van donar per trencat ahir qualsevol possible acord preelectoral a Catalunya. La líder taronja, Inés Arrimadas, va anunciar visiblement molesta que el seu partit concorrerà en solitari a les eleccions catalanes previstes per al proper 14 de febrer després de sentir com el dirigent del PP, Pablo Casado, descartava a la COPE coalitzar-se amb Cs al·legant que la seva formació està «en una altra etapa».

Arrimadas va comunicar la decisió després de la reunió de la comissió permanent carregant amb duresa contra el PSC i el PP per anteposar «interessos partidistes» i deixar «tirats» els catalans. «Hem vist que el PSC vol un tripartit format per ERC, i el PP ens ha confirmat que volen treure 6 o 7 escons en comptes de quatre», els va recriminar. Segons la seva opinió, socialistes i populars han «venut una i altra vegada» els catalans «quan han governat Espanya», ungint Cs com l'«única alternativa» a l'independentisme: «Ens han entregat al separatisme per un grapat de vots. Quan hi ha una opció real de fer una candidatura constitucionalista no volen sumar esforços», va retreure especialment al PP, perquè el PSC va sortir de l'equació des del primer moment, una eventual aliança que Arrimadas va titllar de «revulsiu» contra l'independentisme.

En el fons, més enllà de la xifra de diputats, al PPC l'incomoda, i molt, l'acostament d'Arrimadas al PSOE. Fonts del partit es neguen a concórrer al costat de la «crossa» del PSOE al Congrés, un gir al centre del qual els populars no volen ser corresponsables.