El fiscal demana la condemna d'Òmnium per l'ús de la veu d'un guàrdia civil en un vídeo

La Fiscalia va sol·licitar ahir la condemna d'Òmnium Cultural per la utilització indeguda de la veu d'un sergent de la Guàrdia Civil que va testificar en el judici del procès al Tribunal Suprem en un vídeo de la campanya «Judici a la democràcia», a l'estimar que es va fer servir com a «reclam publicitari», ja que al final de la gravació es va reproduir el lema: «Fes-te'n soci». El ministeri públic reclama a l'entitat el pagament d'una indemnització de 6.000 a 10.000 euros i s'ha adherit a la demanda presentada per l'agent de l'institut armat que va participar en el registre de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017.

Durant el judici celebrat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona va declarar per videoconferència des de la presó de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada) el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que va acusar el guàrdia civil demandant de «mentir» i d'haver comès «fals testimoni» en la vista del procés, en la qual va relatar com era una presumpta bandera de l'entitat cultural, que, segons ell, no existeix. El dirigent independentista va emmarcar el plet en una «campanya contra la llibertat d'expressió».

La demanda del guàrdia civil afirma que «el problema no constitueix la gravació», ni la seva divulgació», sinó que es tracta d'un vídeo «en to jocós» amb «finalitats comercials», perquè està destinat a «ampliar la base social» de l'entitat cultural, «a promoure l'afiliació» i, en definitiva, a «captar associats». Al seu entendre, és una «acció promocional» que no pot emmarcar-se en la llibertat d'expressió o informació. «Existia broma, sí, però no com a manifestació crítica, sinó com a artifici per atraure l'interès de possibles clients», exposa l'escrit.

La fiscalia es va sumar a aquesta tesi i va argumentar que el vídeo no és una gravació de caràcter «neutral», ja que incorpora no només la testifical del sergent davant el Tribuna Suprem, sinó que inclou animació, música i el missatge «fes-te'n soci». «S'extreu el contingut del judici per fer promoció amb caràcter de captació», va remarcat la fiscal del cas, Maria José Núñez. Segons la seva opinió, hi ha hagut una «utilització indeguda» de la veu de l'agent «amb finalitats publicitàries».



«Acte de servei»

L'advocat d'Òmnium, Benet Salellas, va remarcar al seu informe que la veu del sergent es va gravar durant el judici en un «acte de servei» de l'agent com és, al seu entendre, una declaració davant un tribunal. Respecte a la frase «fes-te'n soci» (al cap d'un temps i després de la demanda va ser retirada) el lletrat va insistir que era una crida a la participació en una entitat associativa i que el vídeo tenia un «paper informatiu» per «completar el relat», en l'exercici de la llibertat d'expressió. Va destacar que no s'hagi demandat ningú més per la difusió del testimoni del guàrdia civil. «És un escarment a Òmnium», va assegurar.

El sergent, per la seva part, va admetre que la seva veu va sortir en tots els mitjans, però que només va demandar Òmnium perquè hi «va mercadejar», al ser «un vídeo publicitari» en què «es demanava a la gent que se'n fes soci».

«Jo no soc un personatge públic, però vaig declarar en un judici públic i d'interès. Entenc el que és la llibertat d'expressió», però l'entitat cultural, va recalcar, va fer servir la seva veu «per a finalitats publicitàries». Aquest fet, va afegir, l'ha perjudicat.