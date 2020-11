Junts per Catalunya celebra unes primàries a la mida de Puigdemont

Junts per Catalunya ja té reglament per a les primàries en què elegirà les seves llistes per a les pròximes eleccions a Parlament. Aquestes normes concilien dues circumstàncies: el respecte a l'aprovat en el congrés fundacional de la formació i la consideració amb els temps de el líder del nou partit, Carles Puigdemont, que encara no ha anunciat si liderarà la candidatura.

Tot i que encara no ha revelat públicament què pensa fer, res no impedeix que Puigdemont encapçali de nou la llista de JxCat. En aquest cas, com va passar el 2017, el partit podria fer campanya amb l'anunci principal que ell serà el presidenciable, un missatge amb molta tirada dins de l'independentisme.

Només en el cas que guanyés i després fos proclamat president de la Generalitat i volgués exercir el càrrec hauria de deixar el seu escó a l'Europarlament.

Si és candidat i es fa amb la victòria, pot tornar a produir-se la situació de gener de l'any 2018, quan el president de Parlament, Roger Torrent, es va veure en el punt de mira per la pressió de JxCat perquè procedís a la investidura de Puigdemont malgrat que l'expresident no havia tornat de Waterloo i la Cambra disposava d'informes jurídics en contra.

De moment, Laura Borràs i Damià Calvet ja han expressat la seva voluntat d'encapçalar la llista de JxCat, sempre que Puigdemont decideixi no fer-ho.

El partit no ha previst la figura del «candidat efectiu» per al cas que algun impediment legal impedís a Puigdemont o a qualsevol altre convertir-se en president.

Borràs està imputada per presumptament beneficiar un amic amb diversos contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.



Sense pla B

Això vol dir que no està clar com es triarà el substitut del candidat en el cas que encara que guanyés les eleccions no pogués convertir-se en president. En JxCat addueixen que no tenen perquè preveure una «situació antidemocràtica» com aquesta.

Els 5.000 afiliats a JxCat començaran a triar en primàries els seus candidats a Parlament a partir del 28 de novembre. El dia 29 s'escollirà el presidenciable, i després una segona urna servirà per triar els llocs que el partit calcula que seran diputats amb tota probabilitat.

Són els vuit primers per Barcelona, els quatre primers de Girona i els tres primers de Lleida i Tarragona. L'únic condicionant a la voluntat dels militants de la formació independentista serà de gènere, per la necessitat que les llistes incorporin successivament a un home i una dona.