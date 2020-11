Vergés diu que el toc de queda és prorrogarà i avisa que "no es pot córrer" amb l'obertura de la restauració

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat per feta la pròrroga del toc de queda, que finalitza el període de 15 dies inicials aquest dilluns. "Continuarà segur", ha dit en declaracions a Ràdio 4, al temps que ha apuntat que s'allargaria per 15 dies més. De la mateixa manera ha afirmat que miraran "de quina manera es prorroguen" la resta de mesures i en ser preguntada sobre la possibilitat d'una obertura parcial de la restauració, per exemple les terrasses, no ho ha descartat però ha alertat que "no es pot córrer". D'altra banda, ha augurat un Nadal "molt complicat" pel que fa a la situació epidemiològica. Ha dit que els grans dinars s'hauran d'"evitar del tot" i ha instat a fer trobades reduïdes i espaiades en els dies.