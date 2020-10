El risc de rebrot torna a pujar i està en 882 i l'Rt baixa fins a l'1,29

El risc de rebrot a Catalunya ha tornat a pujar, després de baixar durant dos dies, i se situa en 882, 44 punts més en 24 hores, segons l'última actualització del Departament de Salut. En canvi, la velocitat de propagació, l'Rt, ha continuat disminuint, ho ha fet 5 centèsimes fins a l'1,29. La incidència a 14 dies segueix pujant i se situa ara a 715. En l'actualització de dades s'han declarat 5.413 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 227.984 des de l'inici de la pandèmia. El 13,47% de les proves que es fan donen positiu. També s'ha informat de 34 noves morts, amb un total de 14.008. Hi ha 47 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 2.434 persones, 447 de les quals a l'UCI (+13).