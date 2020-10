Tarradellas: «Puigdemont em va parlar molt de criptomoneda»

«No... Si... això m'ho va explicar el... el... Puigdemont... quan vaig estar a Waterloo (residència de l'expresident de la Generalitat a Bélgica)... l'última vegada... em va estar explicant... tot el que estaven fent partint de criptomoneda... que hi havia aquell noi... que ara no recordo com es diu». Aquest és un extracte d'una conversa intervinguda al telèfon de Víctor Terradelles, amic i home pròxim a l'expresident Carles Puigdemont. L'interlocutor d'aquest missatge és, segons els investigadors,David Madí, ex-alt càrrec de CDC i també home de confiança de l'exmandatari català.

Una branca de les investigacions que estan desenvolupant el jutge de Barcelona Joaquín Aguirre i la Guàrdia Civil és, precisament, la possibilitat que per a la desviació de fons públics per finançar l'estructura de Puigdemont s'utilitzés el sistema de la criptomoneda, un mitjà digital d'intercanvi de transferències. En aquesta conversa es fa menció a un expert en la matèria, J. C. M., «un gran cervell, un tio que en sap molt, un patriota de pedra picada». Terradellas arriba a dir que Puigdemont «em va parlar molt de la criptomoneda». Els investigadors sostenen que aquest tècnic, J. C.M., va emetre una factura a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, el president de la qual és Xavier Vinyals, un dels investigats per la presumpta desviació de fons públics i blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil va procedir aquest dimecres al registre del seu domicili i de l'entitat que dirigeix. En els documents assenyalen que «s'està investigant la traçabilitat de la recepció de pagaments» de l'esmentada plataforma, ja que això «podria estar relacionat amb el finançament que es rep de Waterloo» i que amb les entrades i registres s'intenta aclarir.

En l'altra conversa trobada al telèfon mòbil de Terradellas, que es produeix entre aquest i Xavier Vendrell, també investigat, es fa menció al fet que Puigdemont ha fet «encàrrecs internacionals» a Vinyals. També comenten que el president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes acompanyi Terradellas a Rússia «per gestionar cert recolzament», a la qual cosa aquesta última persona és reticent. Els informes dels investigadors aportats a la causa destaquen que les subvencions a l'esmentada plataforma «han sigut recurrents i en forma de concessió directa», al·legant de forma reiterada que «es donen circumstàncies excepcionals» perquè no hi hagi concurs públic.