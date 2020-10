Torra prepara una nova etapa amb la voluntat d'unir el sobiranisme

Un mes després de la seva inhabilitació, Quim Torra prepara la seva nova etapa, a l'espera d'instal·lar-se a la seva oficina d'expresident a Girona, amb la voluntat de reivindicar drets fonamentals, batallar el seu cas a Europa i intentar aconseguir la unitat independentista, des del seu vincle amb JxCat. Després de passar a la història com el primer president en actiu inhabilitat pel Tribunal Suprem per desobeir l'ordre de la Junta Electoral Central de retirar una pancarta a favor dels líders independentistes presos, Torra ja treballa en les línies mestres de la seva etapa com a expresident.



Vies de diàleg

Després d'anys en l'activisme independentista, Torra va fer el salt a la política institucional el 2017, com a integrant de la llista de Junts per Catalunya que encapçalava Carles Puigdemont, amb la idea de fer efectiva la «república catalana». Segons fonts del seu entorn, aquest continua sent el seu objectiu i, des de la seva faceta d'expresident inhabilitat que no milita a cap partit -no s'ha afiliat a JxCat-, considera que, si cal, pot exercir de pont entre les formacions sobiranistes per tal d'aconseguir la unitat estratègica que tant ha reclamat per avançar en el procés, amb la convicció que només es farà un pas endavant si tot l'independentisme va unit.

No serà el seu únic àmbit d'actuació, ja que vol que la seva activitat doni continuïtat a àmbits que també van marcar el seu mandat, com assessorar en el que pugui la Generalitat davant de la pandèmia de la COVID-19 i promoure iniciatives relacionades amb discapacitat, equilibri territorial, defensa dels drets humans, cultura i república.



Batalla judicial

Un altre dels àmbits d'actuació primordials serà la batalla judicial a Europa. Un cop el Tribunal Constitucional ha rebutjat la suspensió immediata de l'execució de la sentència que el va inhabilitar -encara que ha admès a tràmit el recurs-, Torra i el seu equip legal no esperaran a la resolució final i acudiran al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Amb la confiança que les instàncies europees li donaran la raó, Torra preveu reivindicar a Europa el mateix que va defensar davant del jutge: que l'emparava la llibertat d'expressió quan va decidir no retirar la pancarta.

En tot cas, Torra és i vol seguir sent un independent. Com a tal el va fitxar Puigdemont per a la llista a les eleccions de 2017 i aquest és el perfil que ha mantingut. Res va canviar quan aquest passat estiu JxCat va fer el pas de convertir-se en partit polític i Torra va preferir no afiliar-se per mantenir el seu perfil, tot i que combregui amb la línia política de la formació liderada per Puigdemont.

Les fonts del seu entorn consultades asseguren que té la intenció de seguir en aquesta línia i, almenys de moment, no preveu pronunciar-se sobre les eventuals primàries a JxCat de cara a les catalanes de l'14F, si bé és coneguda la seva afinitat amb una de les que s'ha postulat: Laura Borràs, que va ser la seva consellera de Cultura i avui és portaveu de JxCat al Congrés.

RETRIBUCIÓ D'EXPRESIDENT AVALADA PEL TSJC

Si bé Torra va ser inhabilitat per poder exercir un càrrec públic durant any i mig, el TSJC -la primera instància que el va condenar- ha avalat que pugui acollir-se a les prerrogatives d'expresident de la Generalitat que estableix la legislació catalana.

En virtut de la llei catalana d'expresidents, Torra té dret a una retribució de 122.588 euros, que és l'equivalent al 80% del sou que tenia de president (153.235 euros), durant els propers quatre anys.

OFICINA DESCENTRALITZADA A GIRONA

Per la mateixa llei, té dret a una oficina d'expresident que ha decidit ubicar fora de Barcelona. Nascut a Blanes (Selva) encara que des de fa dècades resident a Barcelona, ha demanat instal·lar l'oficina concretament a la Casa Solterra de Girona, on s'ubiquen els serveis territorials de Departament de Cultura de la Generalitat.

A l'espera que acabin les adequacions pertinents d'aquest espai, Torra treballa provisionalment en un despatx al Palau de Pedralbes de Barcelona, al costat del seu cap d'oficina, el periodista Pere Cardús, estret col·laborador durant la seva etapa de president