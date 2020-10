El Govern no descarta que les eleccions del 14-F se suspenguin per la pandèmia

Un dels temors de Pere Aragonès, i d'ERC, quan la inhabilitació de Quim Torra el va obligar a liderar el Govern, era que la segona onada pandèmica fos causa d'un ajornament dels comicis del 14 de febrer. Un temor encoratjat per algunes veus convergents que ja llavors deixaven caure soterradament que calia veure si es donarien les condicions per celebrar els comicis.

Era una espècie d'epíleg de la lluita silenciosament a crits entre els dos partits, un, Esquerra, al darrere de l'avanç electoral, i l'altre, JxCat, per deixar passar tots els mesos possibles.

En aquest context la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó (de Junts), va dibuixar ahir, per primera vegada i ni més ni menys que en la roda de premsa de l'executiu, un gran interrogant sobre la celebració de les eleccions el 14-F.

Després d'assegurar que l'executiu treballa perquè es pugui portar a terme la jornada electoral, i per a això està elaborant un protocol d'actuació, Budó va assenyalar: «Veurem com evoluciona la pandèmia i si és possible» que els comicis se celebrin. Posava, doncs, sobre la taula, els dubtes i, per tant, les desconfiances, entre els dos partits del Govern que s'atribueixen mútuament un sempitern tacticisme electoral.



Sense Torra

Es pot recordar que l'estat d'alarma decretat pel Govern de Pedro Sánchez sancionava, explícitament, que la situació no havia d'interferir en cap procés electoral.

«Nosaltres no hem escollit aquest escenari», va dir Budó amb referència a la inhabilitació de Quim Torra a les portes de la segona onada i suggerint que l'absència del cap visible en la primera onada era sensible. «El nostre compromís és que les eleccions es portin a terme, però si la pandèmia no ho permet, «tots junts hem de governar i gestionar aquesta crisi sanitària, econòmica i social fins a l'últim dia. El Govern hi està compromès», va asseverar.

Com també està conjurat, va mantenir, per «poder garantir el dret a vot dels ciutadans, i que les eleccions es facin tenint en compte totes les recomanacions sanitàries, d'higiene i protecció per als votants i les persones a qui els tocarà treballar».



Sense sorpresa ni escàndol

ERC va acollir les paraules de Budó sense sorpresa ni escàndol. Primer, perquè es tracta de posar sobre el tapet aquests missatges soterrats i, després, perquè encara falten moltes setmanes.

Més o menys les mateixes que disten del confinament del 14 de març al final de l'estat d'alarma de juny. «Estan molt nerviosos», va estimar una veu republicana dels seus socis a l'executiu. En qualsevol cas, la posició oficial és que es farà «tot el possible» per realitzar les votacions «de forma segura».

Arran d'aquest punt, la també consellera de Presidència va apuntar que segons l'opinió de la Generalitat el decret d'estat d'alarma de l'executiu de Pedro Sánchez els «queda curt», ja que no apuntala el Govern català amb totes les competències que necessitaria per imposar noves restriccions d'una manera ràpida i eficaç.