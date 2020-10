El Constitucional avala que la CNMC investigui el «consum estratègic» de l'ANC

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va acordar per unanimitat declarar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) competent per investigar la campanya «Consum Estratègic» que l'ANC va presentar el 2017 per fomentar el consum en empreses independentistes.

La sentència desestima el conflicte positiu de competència que va plantejar la Generalitat al març, després que la CNMC demanés a l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) que li remetés l'expedient sobre aquest assumpte, que va començar per una denúncia de Foment del Treball contra la campanya de l'ANC. El TC argumenta que la CNMC ha de tractar la qüestió perquè considera que la campanya té efectes més enllà del mercat català i «pot alterar la lliure competència en un àmbit supraautonòmic o en el conjunt del mercat nacional» perquè la campanya feia referència a diversos sectors econòmics, entre els quals productes energètics.

En aquest sentit, els magistrats assenyalen que, quan van presentar la campanya, l'ANC va afirmar que volia «potenciar la creació d'estructures econòmiques desvinculades de les empreses de l'Ibex-35 i dels poders polítics de l'Estat espanyol i afavorir un teixit productiu català pròsper per si mateix». El ple es basa en jurisprudència del mateix TC i assenyala que «el mercat únic té els trets fonamentals següents: és un espai on es troben garantides la lliure circulació de persones i béns, i on les condicions essencials d'exercici de l'activitat econòmica són iguals», i considera que correspon a l'Estat tractar l'assumpte per la seva competència en matèria de planificació econòmica.



Conflicte de competència

L'ANC va carregar ahir contra el Constitucional per haver decidit que ha de ser la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i no l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) la que resolgui la campanya de l'entitat independentista de consum estratègic, que Foment de l'Treball va demandar. L'entitat va recriminar aquesta decisió del TC. «L'Estat espanyol ha trobat una oportunitat per castigar exemplarment l'ANC», va anunciar l'entitat sobiranista.