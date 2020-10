La intendent Teresa Laplana s'incorporarà molt aviat als Mossos

La intendent Teresa Laplana, absolta per l'Audiència Nacional al costat de l'ex-major dels Mossos Josep Lluís Trapero per la seva actuació en el procés el 2017, ha demanat després d'aquesta sentència la seva reincorporació al cos, al qual tornarà molt aviat. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va assegurar en una entrevista amb l'emissora RAC1 que la intendent ha expressat el seu desig de reincorporar-se a la policia catalana i que aquest tràmit el vol resoldre ràpid. Respecte la situació de l'excap dels Mossos, el conseller va reiterar que la seva restitució en el càrrec depèn d'ell.



«Ho hem de parlar»

Sàmper va explicar que, de moment, l'actual comissari en cap del cos, Eduard Sallent, no ha posat el seu càrrec a disposició del conseller, però tampoc va descartar que tots dos puguin cohabitar en els Mossos. «Això encara ho hem de parlar», va puntualitzar el conseller.

«Amb el major Trapero hem parlat moltes vegades, però no hem parlat de la restitució del seu càrrec, excepte el primer dia que vaig entrar com a conseller d'Interior», va recordar Sàmper. «Amb el comissari en cap tinc una relació molt bona, no en tinc cap mena de queixa. La restitució del major Trapero és un tema que, si es donés, no té res a veure amb la professionalitat d'Eduard Sallent, que ha quedat demostrada», va voler deixar clar el titular d'Interior.