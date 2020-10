Ábalos: «Indults?, tot gest de normalització ha de ser ben rebut»

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va assegurar sobre els indults en tràmit dels dirigents condemnats per l'1-O que «tots els gestos que es facin per normalitzar i afavorir la convivència a Catalunya han de ser ben rebuts». En una entrevista a El Periódico, el ministre va defensar que «tornar al camí de la política com una via per a la resolució dels conflictes exigeix judicialitzar al mínim».

«Són mesures que restableixen i normalitzen les situacions», va explicar el ministre, que va assenyalar que es compromet a estar sempre del costat de les polítiques de pacificació i convivència, tot i que va advertir que la gestió queda en mans del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo.

En aquest sentit, la portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, va criticar Ábalos, tot acusant-lo de «negociar presos per pressupostos». «No només promouen indignes indults i reformes del Codi Penal per a delictes de sedició, sinó que també demanen als espanyols que aplaudim els seus gestos», va etzibar Gamarra en una piulada a Twitter.

Per part seva, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va defensar que calen nous lideratges en l'independentisme i va afirmar que dirigents com el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'expresident de la Generalitat Artur Mas han de «deixar pas» a noves figures. «Necessitem nous lideratges i aquesta necessitat no vol dir prescindir dels existents, també es poden complementar», va assenyalar en una entrevista a TV3.



L'ANC no demanarà el vot

En un altre ordre de coses, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) incentivarà la participació «activa i massiva de l'electorat independentista» però no demanarà el vot ni donarà suport a cap candidatura en concret, si bé farà un informe «trimestral de l'acció de Govern i de Parlament» i compararà els programes dels diferents partits.