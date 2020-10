El pres que en va matar un altre a Brians: «És un violador de nens, ja és mort»

El Jutjat d'Instrucció 4 de Martorell va acordar presó provisional per a l'intern L. G. S. que aquest dimarts en va matar un altre, Z. A. M., al pati del mòdul tres de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. El jutge ho va acordar per evitar que l'home pugui sortir en llibertat o amb algun permís per a les anteriors condemnes d'assassinat i robatoris amb violència i intimidació que està complint.

En la seva ordre de presó, el jutge Alfonso Codón Alameda relata que L. G. S. va sorprendre a les 19.30 hores el seu company de mòdul quan escoltava música al pati. Se li va acostar per darrere i li va clavar 29 ganivetades al coll, pit, tòrax, abdomen i cap. «Aquest és un proxeneta, un violador de nens. Tranquils, que ja és mort», va dir als funcionaris de presons.

La víctima, Z. A. M, de 32 anys i de nacionalitat romanesa, estava condemnada per prostitució de menors i d'incapaços i per violència masclista. Quan estava distret, l'agressor «se li va acostar per l'esquena i el va apunyalar de manera extremadament violenta», fins i tot amb la víctima immòbil a terra, segons remarca la resolució judicial.



Càmeres de seguretat

Quan els funcionaris de Brians van voler intervenir els va advertir en un primer moment que no s'acostessin: «Això no va amb vosaltres», els va dir, mentre recordava la condició de violador de la víctima per justificar l'agressió. Al final, el reu va tirar el ganivet a terra i es va entregar. Els fets van ser gravat per les càmeres de seguretat, que sembla que demostren que entre víctima i agressor no hi va haver cap baralla prèvia