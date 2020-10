Situen el seguiment del segon dia de vaga de metges de la primària en el 15,5%

La segona jornada de la vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya als centres d'atenció primària (CAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS) s'està desenvolupant "sense incidents" i té un seguiment del 15,5%, segons dades corresponents al torn de matí i facilitades per la institució. En el torn de nit, la vaga no ha tingut seguiment, segons les dades de l'ICS. Quant a la resta de serveis no afectats per la vaga -infermeria, atenció a l'usuari i treball social- funcionen amb total normalitat, indica l'ICS, que és el major proveïdor de l'atenció primària.

Per territoris, segons les dades del torn de matí de la segona jornada facilitades per l'ICS, la regió que registra un major seguiment de la vaga és Girona, amb un 29,43%; la Metropolitana Nord, amb 20,96%; Barcelona Ciutat, amb un 14,68%; Catalunya Central, amb un 14,08%; Metropolitana Sud, amb 13,31% i Lleida, amb 10,30%. El seguiment és més baix a les Terres de l'Ebre, amb un 5,17%, i Camp de Tarragona, amb un 5,05%, i a l'Alt Pirineu, no s'hi han sumat, segons l'ICS.

La vaga de facultatius per reclamar millores laborals davant de la sobrecàrrega de l'atenció primària, agreujada per la covid-19, i retributives està prevista fins divendres.