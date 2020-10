Instal·laran una llamborda a la plaça Sant Jaume en record a Companys

El Memorial Democràtic instal·larà demà una llamborda Stolpersteine en homenatge a l'expresident Lluís Companys a la plaça Sant Jaume. Després de llargues negociacions, l'Ajuntament de Barcelona hi ha accedit quan ha sabut que el Memorial la col·locaria igualment, però a l'interior del Palau de la Generalitat, on no necessita el permís del consistori. Segons fonts del govern municipal, és la Generalitat qui decideix la ubicació de la peça i si l'Ajuntament ha acceptat que sigui a la plaça Sant Jaume, que és via pública, és perquè «es tracta d'una autorització excepcional».