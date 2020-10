El risc de rebrot de Covid-19 puja 21,4 punts a Catalunya i s'enfila a 311, mentre l'Rt es manté en l'1,30

El risc de rebrot per Covid-19 a Catalunya segueix pujant i ja arriba a 311, amb un creixement de 21,4 punts en 24 hores (ahir era de 289,56), segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, es manté en l'1,30, la mateixa dada que diumenge. En l'actualització de dades s'han declarat 1.807 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 159.885 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 16 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.499. Actualment hi ha 944 persones ingressades per coronavirus als hospitals (71 més), 166 de les quals estan a l'UCI (quinze més que diumenge).

El risc de rebrot segueix empitjorant, una tendència que es repeteix en els últims dies. El risc de rebrot era de 212,39 del 25 de setembre a l'1 d'octubre, però ara ha pujat fins a 311. La pujada en 24 hores ha estat de 21,4 punts. Tot i l'augment d'aquest indicador, l'Rt es manté en 1,30, tot i que del 25 de setembre a l'1 d'octubre era d'1,09.

Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 2 al 8 d'octubre n'hi va haver 10.957, xifra clarament superior al període anterior, del 25 de setembre a l'1 d'octubre, quan se'n van confirmar 8.111. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 142,82 per cada 100.000 habitants, més alta que en el període anterior. Durant l'última setmana s'han fet 149.480 proves PCR, de les quals un 7,5% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,93 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 186.294 casos, 159.885 dels quals mitjançant prova PCR. Hi ha hagut 16 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.499: 8.212 en hospitals o sociosanitaris (quinze més), 4.192 en residències, 846 en domicilis i 249 no classificades (una més). A les residències s'han detectat 33 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.297. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.062. En total, han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.606, sis més que els reportats el dia anterior.



Regió de Girona: el risc puja 19 punts

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 13.804 (89 més) i pugen a 16.226 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 879 persones en aquest territori (una més que en l'anterior balanç). El risc de rebrot puja 19 punts i se situa en 298,59, mentre que la setmana del 25 de setembre a l'1 d'octubre era de 203. L'Rt puja tres centèsimes fins a l'1,27 (0,94 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR és de 132,77 per cada 100.000 habitants. Hi ha 96 persones ingressades (nou més), 25 de les quals a l'UCI (dues més).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 12 punts i se situa en 422,01. Està per sobre del de la setmana del 25 de setembre a l'1 d'octubre, quan era de 352. La velocitat de propagació puja quatre centèsimes i se situa en l'1,15, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 180,55 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot baixa 63 punts i se situa en 917,81. L'Rt també baixa, d'1,17 a 1,12. La taxa de confirmats per PCR és de 430,38 per cada 100.000 habitants.