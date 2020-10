L'independentisme torna a sortir al carrer per rebutjar la presència de Felip VI

Unes 1.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona als voltants de l'estació de França en contra de la visita de Felip VI. En concret, es van reunir un total de 1.500 persones entre els participants de la cadena humana d'Òmnium Cultural i l'ANC, a més de les que van assistir a la manifestació dels CDR, que va partir de l'Arc de Triomf. La concentració es va celebrar sense aldarulls greus tot i que, un cop va acabar l'acte de la BNEW, quan els Mossos d'Esquadra van retirar el cordó que protegia l'edifici, un centenar de manifestants van irrompre a l'estació de França. En aquesta línia, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, va replicar al Rei que és «on les institucions democràtiques funcionen» que hi acostuma a haver «creixement econòmic». En paral·lel, La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va cremar una foto del rei a les portes de l'estació de França, mentre se celebrava l'acte: «Els Borbons regnen a Catalunya des de fa més de 300 anys per dret de conquesta», va assegurar. Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va retreure al rei Felip VI que l'únic que hauria de fer quan ve a Catalunya és «demanar perdó per tot el que ha provocat». Ambdues entitats van organtizar una cadena humana de protesta.