Catalunya declara 2.332 nous casos i 7 noves morts

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya segueix pujant progressivament i ja arriba als 274,89, amb un creixement de 18,5 punts en 24 hores (ahir era de 256,37), segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també creix lleugerament i passa d'1,27 a 1,29. En paral·lel, en les últimes 24 hores s'han declarat 2.332 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 155.778 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 7 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.470. Actualment hi ha 839 persones ingressades per coronavirus als hospitals, 157 de les quals estan a l'UCI.