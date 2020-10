Nova enganxada amb Ramon Tremosa

Tothom sap que les relacions entre els socis del govern català no són les millors. Si algú exemplifica les diferències entre JxCat i ERC sense cap mena de prevenció aquest és Ramon Tremosa, que no té cap problema en airejar públicament els seus desacords, especialment amb Pere Aragonès.

El Departament d'Economia, va fer públic ahir que crearà un fons de 200 milions d'euros per participar en empreses en creixement. Ho va confirmar el director general de Promoció Econòmica, Lluís Juncà, assegurant ja s'ha iniciat el disseny d'un instrument d'inversió per donar suport a projectes de creixement i consolidació empresarial a Catalunya.

Tremosa, tot celebrar la notícia va recordar que «això ja ho està fent la Generalitat de Catalunya des de fa molts anys, a través l'empresa pública Avançsa», que depèn del departament d'Empresa.

Tremosa recorda que aquesta empresa té un pressupost de 15 milions d'euros aquest any, i considera que es pot «estalviar als contribuents» el cost del concurs públic anunciat si se li transfereixen els diners que anirien al nou fons. El conseller també va explicar que en 35 anys Avançsa ha co-invertit conjuntament amb capital privat a «desenes d'empreses d'alt valor afegit» en fase de creixement o de consolidació.

El secretari general de Vicepresidència, Albert Castellanos, va replicar a Tremosa que el fons ara anunciat el va aprovar el Govern pel juliol dins del Pla de Reactivació Econòmica i Protecció Social «amb el lideratge» dels dos departaments. «Seguim treballant-ho com fins ara, enllà de Twitter», va recomanar Castellanos.

Aquesta no ha estat la primera enganxada entre Tremosa i Aragonès. Quan no feia ni 24 hores que era el nou titular d'Empresa i Coneixement ja va tenir una primera topada amb Aragonès.

Tremosa va denunciar que, quan Torra va fer bandera de la reivindicació de més diners per gestionar la pandèmia, aprofitant la concessió d'ajudes europees, Aragonès no ser al seu costat. «M'hauria agradat que el vicepresident Pere Aragonès també estigués a la banda de el president de la Generalitat defensant que necessitem ara diners, per exemple, per donar una paga extra a el personal sanitari. No ho ha fet públicament, que jo sàpiga», va afirmar.