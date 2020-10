Catalunya suma 2.260 nous casos confirmats per PCR, 16 morts i el risc de rebrot es dispara 14 punts (182)

Catalunya ha declarat 2.260 nous casos de covid-19 confirmats per PCR en les darreres 24 hores, segons les dades actualitzades pel Departament de Salut. El total de positius confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia és de 145.863 i s'eleva a 171.474 amb totes les proves (2.426 més que en el balanç d'aquest dissabte).

Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.401 persones per coronavirus a Catalunya, 16 més des de l'últim balanç fa 24 hores. D'altra banda, el risc de rebrot es dispara 14 punts i se situa en 182,72. La velocitat de contagi també s'incrementa de 0,96 a 0,99, i ja frega la barrera d'1. En paral·lel, els ingressats als hospitals pugen en 29 persones i ara són 784, dels quals 162 estan a l'UCI, vuit més que fa 24 hores.

Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot segueix per sota dels 200 punts, però amb tendència alcista. Entre el 17 i el 23 de setembre aquest indicador estava en 228,60, i actualment (setmana del 24 al 30 de setembre) se situa en 182,72, uns 14 punts més que fa 24 hores (168,40). Per sobre de 100, es considera que el risc és alt.

Pel que fa a la taxa de reproducció del virus (Rt), puja tres centèsimes, de 0,96 a 0,99. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a menys d'una persona (dada clau per frenar la propagació de la covid-19). Durant la setmana del 17 al 23 de setembre va ser d'1,24.

En relació amb els casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 7.001 casos, una xifra inferior als 7.592 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 91,26 per cada 100.000 habitants. La setmana del 17 de setembre se situava en 98,96. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 127.656 proves PCR a tot el territori, de les quals un 5,62% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,87 anys.

Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (171.474, segons l'últim balanç), 145.863 han estat confirmats per PCR, 4.653 per epidemiologia, 4.476 són casos probables, 5.591 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.891 a través de tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic).

En les darreres hores s'han notificat 16 defuncions, deixant el total de víctimes mortals a Catalunya a 13.401. Moltes de les morts no classificades s'han pogut col·locar ara en la categoria que els correspon pel lloc on s'ha produït la mort. Així, 8.151 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris (+7), 4.191 en residències (+1), 843 en domicilis i 216 segueixen sent no classificables (+8).



21 nous positius PCR a les residències i set morts



Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 16.868 casos confirmats per PCR a les residències, 21 més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 18.616 (37 més). Des del març, fins a 6.556 persones que vivien en residències han mort, set més que les reportades fa 24 hores. D'aquestes defuncions, 2.188 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris (+2), 4.176 en residències (+1), 100 en domicilis i 92 no es poden classificar per falta d'informació (+4).



Regió sanitària de Barcelona: 520 positius PCR, dos morts i el risc de rebrot puja 20 punts



A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 36.386 (520 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 43.912 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.494 persones a l'àrea, dues més en relació a l'anterior balanç. El risc de rebrot puja uns 20 punts i se situa en 165,15. El de la setmana del 17 de setembre era de 290,12. L'Rt puja lleugerament fins a 0,86 (la setmana anterior estava en 1,43), i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 81,27 per cada 100.000 persones. A la regió hi ha 122 pacients ingressats (+1), 27 dels quals a l'UCI (+4).

A la ciutat de Barcelona, s'han registrat 35.392 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (504 més) i 42.707 amb totes les proves. Un total de 4.453 persones han mort per coronavirus en aquests mesos, dues més que les reportades fa 24 hores. Per altra banda, el risc de rebrot puja gairebé 20 punts, fins a 165,13 (en l'interval anterior era de 291,00 i la setmana del 10 de setembre era de 189,91). L'Rt puja a 0,86, mentre que la setmana anterior era d'1,45. Hi ha 118 ingressats (+2), 27 dels quals a l'UCI (+4).



Regió metropolitana nord: El risc de rebrot s'alça 30 punts, quatre morts, i empitjoren Terrassa i Sabadell



La regió metropolitana nord suma 35.914 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (1.027 més que en l'últim balanç) i 41.441 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.083 morts des de l'inici de la pandèmia (quatre més que les informades fa 24 hores). El risc de rebrot puja 30 punts i se situa en 205,44 (era de 236,61 durant la setmana anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus puja per sobre de l'1, en concret a 1,04. La setmana del 17 al 23 de setembre va ser de l'1,21. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 100,53 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 275 pacients ingressats (+13), 33 a l'UCI (+3).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, el risc de rebrot continua escalant –uns 80 punts- i se situa en 247,66, per sobre del valor de la setmana del 17 de setembre (220,13). L'Rt puja una dècima, d'1,08 a 1,19 (era d'1,02 la setmana anterior), mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims set dies és de 115,93 per cada 100.000 habitants.

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el risc de rebrot es dispara també uns 80 punts, fins als 309,72. La setmana del 17 de setembre era de 442,10. L'Rt baixa però fins a 0,95 (la setmana anterior era de 1,36), i la taxa de confirmats per PCR és de 150,01 per cada 100.000 habitants.

El risc de rebrot de Badalona, on també s'han fet cribratges en barris concrets, puja uns 20 punts i ara està en 260,23. La setmana anterior va ser de 264,53. L'Rt també s'incrementa en 24 hores i passa a 1,16. Era d'1,28 entre el 17 i el 23 de setembre. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 119,90.

Pel que fa a Santa Coloma de Gramenet, el risc de rebrot continua baixant i està en 248,47, uns 8 punts menys en 24 hores, mentre que la setmana anterior era de 335,84. L'Rt baixa novament i està en 0,99 (per l'1,46 de l'interval anterior). La taxa de confirmats està en 119,91.



Regió metropolitana sud: Tres morts i el risc de rebrot puja 6 punts

La regió sanitària metropolitana sud suma un total de 27.971 confirmats per PCR (196 més en les darreres hores) i 32.813 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.430 (tres més que les reportades que fa 24 hores). El risc de rebrot puja 6 punts en 24 hores i se situa en 164,94. Va ser de 215,87 en la setmana del 17 de setembre. La velocitat de propagació del virus continua pujant lleugerament i passa la barrera de l'1, fins a l'1,10. La taxa de confirmats per PCR és de 73,97 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 105 pacients ingressats per la covid-19 (+1), dels quals 19 són a l'UCI (-1).

A L'Hospitalet de Llobregat hi ha un risc de rebrot de 296,47, 22 punts més en 24 hores. Està clarament per sota del de la setmana del 17 de setembre, quan va ser de 419,48. Per altra banda, l'Rt puja d'1,01 a 1,09. La setmana anterior va ser d'1,63.



Catalunya central: el risc de rebrot s'estabilitza i l'Rt s'incrementa a 1,09

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 10.095 casos confirmats per PCR, 103 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 12.080 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.637 persones en aquesta regió, les mateixes que en el balanç anterior. El risc de rebrot puja 2 punts, fins a 244,29. La setmana anterior era de 314,13. La taxa de reproducció del virus puja i supera l'1, fins a l'1,09 (la setmana del 17 de setembre era de l'1,49) i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 115,40. La regió suma 54 pacients ingressats (cinc més respecte a l'última actualització), 11 a l'UCI (igual).

A Vic, on s'ha dut a terme un cribratge massiu al barri del Remei, el risc de rebrot puja 24 punts en 24 hores fins a 677,24. És una xifra superior a la de la setmana anterior (608,05). L'Rt puja tres centèsimes, fins a 1,55 en 24 hores, quan la setmana del 17 de setembre era d'1,63. La taxa de confirmats per 100.000 habitants està en 249,06.

A Manlleu, on s'està realitzant un cribratge poblacional, el risc de rebrot s'ha estabilitzat a la banda alta i està en 1.121,46, quasi 40 punts menys. La setmana anterior estava en 913,69. L'Rt baixa lleugerament en un dia i està en 1,28 (la setmana anterior va ser de l'1,38). La taxa de confirmats per PCR és de 486,34.

Camp de Tarragona: 112 positius PCR, quatre morts i puja 10 punts el risc de rebrot

Al Camp de Tarragona s'han registrat 6.430 casos confirmats per PCR, 112 més que fa 24 hores. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 7.070. En aquesta regió han mort 433 persones, quatre més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 10 punts i se situa en 127,46, per sota del de la setmana del 17 al 23 de setembre (139,97). L'Rt puja lleugerament fins a 0,95, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 72,33 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 66 pacients ingressats (+2), 15 dels quals a l'UCI (+1).

A Reus, on Salut va iniciar un cribratge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot baixa 4 punts i està en 214,14, per sota dels registres de la setmana anterior (221,48). L'Rt cau a 1,03 (la setmana del 17 de setembre va ser d'1), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 91,57 per cada 100.000 habitants.

Tarragona presenta un risc de rebrot de 141,64 (13 punts menys en 24 hores). La setmana anterior el tenia de 151,23. L'Rt està en 1,08, més baix que en l'interval del 17 al 23 de setembre, quan era d'1,18. La taxa de confirmats per PCR se situa en 64,31 per cada 100.000 habitants.



Terres de l'Ebre: el risc de rebrot modera la pujada i és de 1.700 a Tortosa

La regió de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 1.564 casos confirmats per PCR (47 més que en el balanç anterior) i 1.758 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 65 persones (igual que en l'últim balanç). El risc de rebrot puja 19 punts i ara és de 468,66. La setmana anterior era de 314,43. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 165,37 per 100.000 habitants. L'Rt baixa i està en 1,83, mentre que la setmana anterior estava en 2,60. Segons l'últim balanç, hi ha 6 pacients ingressats (+1), dos a l'UCI (+1).

Tortosa registra un risc de rebrot de 1.704,26, quasi 100 punts més en un sol dia (i 475 punts en 48 hores). La setmana anterior, en canvi, estava en 665,73. La velocitat de contagi baixa significativament i se situa en 2,41, per 2,16 de l'interval anterior. La taxa de confirmats per PCR està en 479,63.



Regió de Lleida: 15 positius PCR i baixa 5 punts el risc de rebrot

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 11.864 casos confirmats per PCR, 15 més que el dia anterior. Són 12.530 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 307 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia (cap més que fa 24 hores). Pel que fa al risc de rebrot, baixa 5 punts i està en 140,45, per sota del registrat la setmana anterior (184,46). La velocitat de propagació baixa per sota de la barrera de l'1, fins al 0,88 (la setmana anterior era de 1,16). La taxa de confirmats per PCR del 24 al 30 de setembre és de 74,99 per 100.000 habitants. Hi ha 34 pacients ingressats (+1), 18 a l'UCI (ídem).

A Balaguer, brusca caiguda del risc de rebrot a 186,55 (130 punts menys en 24 hores), quan la setmana anterior era de 951,39. L'Rt està en 0,45, per l'1,77 de l'interval entre el 17 i el 23 de setembre. La taxa de confirmats per PCR està en 66,84.



Alt Pirineu i Aran: Risc de rebrot estable i millora Puigcerdà

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 1.068 casos confirmats per PCR (8 més en les últimes hores) i 1.219 sumant totes les proves. Un total de 35 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (les mateixes que en l'anterior balanç). El risc de rebrot cau 1 punt i està en 240,13. La setmana del 17 de setembre, la regió presentava un risc de 417.66. L'Rt puja a 1,06, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 107,84 per cada 100.000 habitants. Les últimes dades assenyalen que hi ha 13 pacients ingressats (+3), un a l'UCI.

A Puigcerdà, el risc de rebrot continua baixant a marxes forçades i està en 697,52, però molt per sota de l'interval anterior, quan es va disparar fins a 2.377,37. L'Rt, en canvi, se situa en 0,87, mentre que en la setmana del 17 era de 1,70. La taxa de confirmats per PCR està en 328,67.



Regió de Girona: 205 positius PCR, tres morts i es manté el risc de rebrot

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 12.404 (205 més), i pugen a 14.815 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 871 persones al territori (tres més que en el balanç anterior). El risc de rebrot es manté en 181,13, mentre que la setmana del 17 de setembre va ser de 230,88. L'Rt torna a baixar i se situa en 0,90, i la taxa de confirmats per PCR del 24 al 30 de setembre és de 92,64 per cada 100.000 habitants. Hi ha 72 pacients ingressats (+1), 21 dels quals a l'UCI (+1).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot continua baixant i se situa en 332,42, 15 punts menys en un dia. Se situa així per sota del de la setmana del 17 de setembre, quan va ser de 497,88. La velocitat de propagació del virus baixa per sota de l'1 i està en 0,81, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 174,82 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, on el 3 de setembre va començar un cribratge, el risc de rebrot segueix amb oscil·lacions i ara puja uns 29 punts fins als 678,28. En paral·lel, l'RT puja una centèsima fins a 0,85. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 344,91.



Tortosa, Manlleu i Puigcerdà, municipis amb més risc de rebrot

Tortosa és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.704,26. En segona posició hi ha Manlleu, amb 1.121,46, i en tercera Puigcerdà, amb 697,52. En paral·lel, les tres localitats amb major risc de contagi són Tortosa (2,41), Esparreguera (2,34) i Lloret de Mar (2,19).