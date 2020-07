Sanció a l'Església per la missa de la covid a la Sagrada Família

El Departament de Salut va anunciar ahir que obrirà un expedient sancionador a l'Arquebisbat de Barcelona per haver incomplert la normativa amb la celebració de la missa de record a les víctimes de la covid-19, que el cardenal Joan Josep Omella va oficiar a la Sagrada Família el passat diumenge.

Segons va explicar, ahir, el president de la Generalitat, Quim Torra, ell mateix va donar l'ordre al Departament de Salut (com a òrgan competent en aquest àmbit) perquè obrís l'expedient, ja que el Procicat prohibeix a Barcelona les trobades i reunions de més de deu persones, incloent també les cerimònies religioses. «Tothom és igual, un ciutadà, una empresa o l'Església», va advertir Torra, que va lamentar que se celebrés la cerimònia sense estar autoritzada.



Accions legals

L'Arquebisbat de Barcelona, per la seva banda, va anunciar que durant els propers dies emprendrà «les accions legals oportunes contra l'arbitrarietat i la indefensió que sofreixen el dret a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte».

Torra, en canvi, va apuntar que no pretenen «limitar el dret a culte, ni molt menys» però que han d'«assegurar la salut de tots els ciutadans». A més, va aprofitar per acusar Omella d'haver-se «oblidat de la Constitució quant als drets fonamentals i les cartes de drets humans que protegeixin la llibertat d'expressió, de concentració i manifestació» i li va recriminar que no hagi «alçat ni una vegada la veu per condemnar la repressió que viu Catalunya» dels últims anys.

A tot això, el president de la Generalitat va donar l'alarma: segons va indicar, en els propers deu dies Catalunya estarà a l'avantsala d'una situació crítica i promet que no li tremolarà el pols si ha de ser més sever, encara que segueixen arribant demandes judicials contra la Generalitat, ara de l'Església i la patronal de l'oci nocturn, mentre alguns alcaldes de Lleida demanen la fi del seu confinament parcial.