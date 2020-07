El delegat del Govern a França confia recuperar el turisme francès "fent pedagogia i dient la veritat"

El delegat del Govern a França, Daniel Camós, considera que "no té massa sentit" la recomanació de les autoritats franceses de no visitar Catalunya per evitar contagis de coronavirus. En una entrevista a l'ACN, Camós ha argumentat que Catalunya "és massa gran i heterogènia" pel que fa a l'impacte del virus i ha assenyalat que algunes de les zones més turístiques, com la Costa Brava o la Costa Daurada, tenen una situació "raonablement bona". "Podria entendre que recomanin no anar al Segrià o a Barcelona, però no a tot Catalunya", ha remarcat. D'altra banda, Camós ha admès que la recomanació "tindrà un fort impacte" i ha confiat poder recuperar el turisme francès "amb pedagogia i dient la veritat".

"Una font d'esperança és que a finals de juliol o principis d'agost vagin venint turistes que quan tornin a casa expliquin la veritat, que és que en moltes zones la situació és millor a nivell sanitari que a la regió de París avui", ha detallat.

En aquest sentit, Camós ha explicat a l'ACN que s'han activat per fer pedagogia als turistes francesos perquè es pugui entendre que mentre que en certes zones "no és prudent viatjar-hi" en altres "la situació no és pitjor que en molts llocs de França".

El delegat del Govern ha recordat que a Catalunya s'ha treballat tots els protocols amb els sectors turístics i ha subratllat que hi ha mesures que són més estrictes que a França, com l'ús de mascareta tant en espais interiors com exteriors. "Volem donar la confiança que poden anar-hi tranquil·lament", ha dit.

Tot i això, Camós ha lamentat que les declaracions del primer ministre francès, Jean Castex, recomanant als francesos no viatjar a Catalunya "tindran un fort impacte". "És una mala notícia, no ens enganyem", ha lamentat, i ha recordat que aquesta temporada turística ja era de per sí complicada sense tenir-hi en compte el darrer posicionament de França.



Relacions entre Catalunya i França



D'altra banda, el delegat del Govern ha assegurat que aquesta recomanació per part de les autoritats franceses no tindrà cap impacte en les relacions entre França i Catalunya, que ha remarcat que són "molt bones". "Compartim molts valors com els republicans; les relacions seguiran sent estretes i fortes", ha insistit.

Camós ha recordat que França és el primer inversos estranger a Catalunya mentre que el 25% de les exportacions catalanes van a França, a banda que en una situació de normalitat 1 de cada 4 turistes estrangers a Catalunya és francès.



Descarta un tancament de fronteres



Pel que fa a un possible enduriment de la mesura, que ara és només una recomanació, el delegat del Govern ha descartat que pugui haver-hi un tancament de fronteres amb Espanya. "Dubto molt que pugui passar això a no ser que s'estigués en una situació molt i molt crítica", ha apuntat, i ha recordat que França no ha estat partidària de tancar fronteres amb l'espai Schengen.

Encara que Camós va defensar el dissabte en diverses entrevistes a mitjans francesos com la televisió LCI i la ràdio Europe 1 que "la situació a França i a Catalunya és la mateixa" amb un ritme bàsic de contagis similar, ha reconegut que les declaracions de Castex poden respondre al fet que els darrers dies hi ha hagut un augment significatiu dels casos a Catalunya per cada 100.000 habitants.

El delegat del Govern ha assegurat que el Govern seguirà actuant "amb decisió", "responsabilitat" i "posant la salut de les persones al centre" per frenar els contagis de coronavirus.