Chacón alerta que el sector turístic està «en un moment molt crític» després de les recomanacions de França

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha alertat que el sector turístic està "en un moment molt crític" després de les recomanacions de les autoritats franceses de no viatjar Catalunya pels nous brots de coronavirus. "S'han de prendre mesures contundents de suport al sector turístic perquè les conseqüències econòmiques seran molt fortes", ha advertit Chacón, que ha recordat que la previsió és perdre fins a 15.000 milions d'euros en al facturació turística d'aquest 2020. La consellera s'ha expressat en aquest sentit durant una reunió telemàtica amb el Consell de Direcció de l'Agència Catalana de Turisme –format per entitats públiques i representants empresarials del sector privat- per analitzar la situació i concretar properes accions.

A la trobada, Chacón també ha recorda que França és el primer mercat emissor internacional i ha assenyalat que el 2019 Catalunya va rebre 4.070.500 turistes francesos que van generar una despesa de 2.446 milions d'euros.

La consellera també ha reiterat la necessitat d'estendre els ERTO en el sector com a mínim fins a final d'any, aconseguir una reducció de l'IVA per les activitats del sector turístic i reclamar els 7.500 milions d'euros d'ajuts directes del fons de recuperació de la Unió Europea. "Hem de salvar les empreses i garantir els llocs de treball; si no donem ajudes ara, en el futur no ens quedaran empreses turístiques que es puguin transforma, i quan se superi l'emergència necessitarem empreses on la gent pugui anar a treballar", ha destacat.