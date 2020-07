La Generalitat demana a 100.000 veïns de l'Hospitalet que només surtin de casa per causes imprescindibles

El govern català vol reduir l'activitat social als barris de la Torrassa, Florida i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat per intentar controlar el rebrot de contagis de covid-19 detectats en els darrers dies. En aquests barris hi resideixen unes 100.000 persones. En una reunió a tres bandes entre l'Ajuntament i els departaments de Salut i Interior s'ha decidit ordenar el tancament d'espais culturals, com teatres i cinemes, així com de gimnasos o discoteques. També es torna a limitar fins a un màxim del 50% l'aforament interior a bars i restaurants i es prohibeixen les reunions de més de deu persones. Vergés també ha demanat als veïns de la zona nord de la ciutat que baixin el nivell d'activitat social i només surtin de casa per causes imprescindibles, com anar a treballar, al metge o a comprar.

"Tot el que va més enllà d'això és crear noves cadenes de transmissió", ha alertat la consellera, que demana als veïns dels tres barris afectats pel rebrot que intentin quedar-se a casa la major part del temps i que només surtin si és estrictament necessari. "Són recomanacions", ha insistit, per aclarir que la situació no és cap pas previ a un confinament domiciliari.

La sortida dels domicilis, afegeix la consellera, s'hauria de fer només per anar a treballar o al metge, per tenir cura de persones grans, infants o depenent, o per a qüestions "imprescindibles", com ara la compra d'aliments, tràmits administratius o causes de força major: "El que sobrepassi aquests motius i es pugui estalviar, recomanem que no es faci".

Vergés ha fet especialment a la gent jove perquè segueixi aquestes recomanacions –la majoria dels afectats pel rebrot tenen entre 20 o 50 anys–. "És un esforç important en una època d'estiu, però és imprescindible poder-ho fer perquè sinó els 300 casos actius poden continuar creixent".

A diferència del que s'ha decidit al Segrià, però, la restricció de la mobilitat és només una recomanació amb l'objectiu de reduir la possibilitat de transmissió del virus. "Allà calia actuar molt més restrictivament", ha apuntat la consellera. A nivell social, l'única prohibició a l'Hospitalet és la que impedeix reunions de més de deu persones en qualsevol àmbit.

Aquesta mesura sí que és repeteix a Lleida, així com el confinament de les residències de gent gran per protegir la població més vulnerable. Són, diu la consellera, mesures "imprescindibles" que sí es reprodueixen en tots dos casos. "La millor manera d'actuar és tallar els contactes", assegura Vergés.

Pel que fa a l'activitat econòmica, als tres barris afectats de l'Hospitalet els bars i restaurants poden continuar oberts, tot i que amb la restricció d'aforament a l'interior. També es prohibeix que hi hagi consum a la barra. En canvi hauran de tancar a partir d'aquest dimecres els gimnasos, locals d'oci nocturn o teatres de la Torrassa, Collblanc i la Florida.

En canvi, sí que es mantenen els casals d'estiu que hi ha actius a la ciutat, amb més de 3.000 infants. "És important que es puguin continuar fent i que no haguem d'actuar", ha dit la consellera. També continuaran obertes les biblioteques o equipaments socials per atendre persones vulnerables amb hora concertada.

En cada cas, diu Vergés, es proposen les mesures que es creuen més adients per tenir els brots controlats de la millor manera. En el cas de l'Hospitalet, apunta, les noves mesures afecten només als tres barris afectats i no al conjunt de la ciutat, ja que a la resta de la ciutat la incidència és baixa.

En els darrers set dies, els contagis en aquests barris han passat de 44 a 162, tot i que el nombre de casos actius a la ciutat són 300. Per barris, s'ha passat de 8 a 36 casos a Collblanc, de 18 a 62 a la Torrassa i de 18 a 64 a la Florida. Segons Vergés, és un augment "diferenciat" respecte a la resta de la ciutat i creix el risc d'una transmissió del virus "molt més intensa".

Tot i les dades, l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marin, espera que d'aquí a quinze dies, quan s'hagi pogut fer un seguiment exhaustiu dels casos actius, es pugui tornar a gaudir d'una "normalitat diferent", tot i que la prioritat ha de ser contribuir a la "seguretat sanitària de la població".

Les noves mesures adoptades pel Govern arriben després que l'Ajuntament ja ordenes durant el cap de setmana i dilluns el tancament de les pistes esportives a l'aire lliure i les pistes de petanca, així com la cancel·lació de tota activitat d'esport col·lectiu. El consistori també ha reforçat la neteja i desinfecció de la via pública i la presència policial al carrer.

Pel que fa als afectats, aquests sí en confinament domiciliari, n'hi ha una dotzena que han estat traslladat a un hotel-salut per garantir-los unes millors condicions de confinament que no es garantien al seu domicili.