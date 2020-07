Tres detinguts en una operació contra el terrorisme gihadista a Badalona

Tres homes de mitjana edat han estat detinguts aquest matí a la localitat barcelonina de Badalona, en una operació contra el terrorisme gihadista ordenada per l'Audiència Nacional i desenvolupada per la Policia Nacional.



Fonts policials han informat a EFE que l'operació ha començat cap a les quatre de la matinada al carrer Calderón de la Barca, al barri de la Salut de Badalona, i ha acabat prop del migdia.



Els agents han entrat en un habitatge, on s'han confiscat divers material, entre el qual figura documentació i un ordinador, segons les mateixes fonts. L'Audiència Nacional ha decret el secret de sumari d'aquest cas.



L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha informat posteriorment a les xarxes socials que en l'operació ha col·laborat la Guàrdia Urbana de la ciutat.





Desde esta madrugada importante operación de @policia con el apoyo de @Badalona_GUB en el barrio de La Salut #Badalona.

De momento es toda la información que se puede facilitar.

Felicidades a CNP por ayudar a que los vecinos de estos barrios puedan vivir con más tranquilidad.?? pic.twitter.com/iY8gIuDz8E — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) July 5, 2020

En el missatge, l'alcalde felicita la Policia Nacional "per ajudar" amb la seva acció d'avui "al fet que els veïns d'aquests barris puguin viure amb més tranquil·litat".