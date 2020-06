Prova pilot al metro de control de la ventilació per millorar el confort i prevenir contagis de coronavirus

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) implantarà aquest estiu una innovadora prova pilot de regulació intel·ligent de la ventilació de la xarxa de metro per millorar el confort dels passatgers i que també ajudarà a reduir la possibilitat de contagis de covid-19. El projecte de digitalització ha estat desenvolupat amb l'enginyeria Sener, que ha aportat el sistema de control Respira. El programa d'intel·ligència artificial maximitza l'entrada d'aire fresc de l'exterior i ajuda a regular la temperatura i els nivells d'humitat a l'interior de les estacions de metro. En un treball previ a la línia 1 del metro es va comprovar que el sistema Respira havia aconseguit reduir 1,2 ºC la temperatura a les estacions més caloroses.

Les línies convencionals del metro de Barcelona (de la 1 a la 5) -que transporten el 94% del passatge- seran les que posaran a prova aquesta regulació avançada de la ventilació a partir d'aquest mes de juliol. Actualment, metro de Barcelona està fent les tasques prèvies: adaptar els programes de control i regulació de tot el parc de ventilació de la xarxa convencional (187 ventiladors d'estació i 142 ventiladors de túnel), desenvolupar noves funcionalitats en el telecomandament d'instal·lacions fixes i equipar una part de la xarxa amb sensors de temperatura i humitat.

"Es tracta d'un bon exemple d'aplicació de les tecnologies en benefici de la millora de la qualitat del servei i amb un efecte directe sobre l'experiència de viatge del client", ha afirmat el director de la xarxa de Metro, Ramon Bacardí. "A més, destaca la contribució que pot fer el sistema de ventilació per proporcionar un ambient de seguretat i confort a la xarxa de metro en un moment en què estem recuperant passatge i necessitem que el transport públic torni a ser vist com la millor opció per a la mobilitat metropolitana a l'àrea de Barcelona", ha recalcat Bacardí.



Una iniciativa de digitalització

"En el context actual, el sistema Respira pot tenir un paper molt important en la salut i millora del confort de centenars de milers de viatgers que anualment utilitzen el metro com a mode de transport per als seus desplaçaments", ha puntualitzat el director d'innovació de Sener, Òscar Julià, que indica que Respira és una de les múltiples iniciatives de digitalització que té en marxa l'empresa.

Segons TMB, amb el control intel·ligent de la ventilació s'aconseguirà la màxima entrada d'aire fresc procedent de l'exterior, una mesura que permetrà augmentar la higiene dins de la xarxa de metro i reduir el risc de proliferació de la covid-19 i diversos microorganismes. La millora de les condicions ambientals en les estacions pel que fa a temperatura i humitat la notaran en forma d'un confort superior tant els passatgers com els empleats. Actualment, aquesta solució en proves al metro de Barcelona està sent estudiada pel Ministeri de Ciència i Innovació com una solució extrapolable a altres grans infraestructures.