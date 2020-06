S'aixeca l'estat d'alarma i es reobre el pas fronterer a la Jonquera

Aquesta mitjanit s'ha aixecat formalment l'estat d'alarma després de tres mesos i una setmana -98 dies-. Així, des d'aquest diumenge s'acaba la mesura d'excepcionalitat i es dona pas a la 'nova normalitat' arreu d'Espanya. Tot i que la mobilitat total dins de Catalunya ja es va recuperar fa tres dies amb el decret del Govern que posa fi a la fase 3 de la desescalada i que va deixar "sense efectes" les mesures de l'estat d'alarma, no és fins aquest diumenge que està permesa la mobilitat entre comunitats. També s'aixeca el control fronterer a la Jonquera, cosa que permetrà l'accés de turistes, i es recupera la mobilitat amb la UE, amb la possibilitat, també, d'anar a Andorra, i la reactivació de vols. La connexió amb Portugal, però, haurà d'esperar fins a l'1 de juliol.

Des del 14 de març s'ha prorrogat sis vegades l'estat d'alarma per períodes de 15 dies, amb dificultats per trobar suports al Congrés, l'oposició de la Generalitat a l'ús d'aquest instrument i en un ambient polític tens. A mesura que ha avançat la pandèmia, el decret ha passat del comandament únic de l'Estat a la cogovernança amb les comunitats.

L'executiu espanyol ha utilitzat l'estat d'alarma per confinar i també com a instrument per acompanyar el procés de desconfinament asimètric per territoris i en tres fases, que es va anunciar a finals d'abril i ha acabat sent més ràpid del que es va dir inicialment. El govern de Pedro Sánchez ha defensat que ha estat un instrument "eficaç", al qual es van vincular gran part de les ajudes econòmiques i ha argumentat que era necessari per limitar la mobilitat entre autonomies, tot i la desescalada.



Obertura de fronteres

Amb el camí cap a la 'nova normalitat' s'acaben les restriccions a les fronteres terrestres, aèries, marítimes i per tren amb la Unió Europea, excepte amb Portugal, així com també l'aixecament de la quarantena obligatòria. Una de les novetats ha estat en relació al Regne Unit, amb qui el govern espanyol volia mantenir la quarantena de 14 dies. Finalment, però, aquest diumenge l'executiu espanyol ha decidit eliminar la quarantena "per respecte" als britànics amb segona residència a l'Estat.

Pel que fa a les connexions aèries, no quedaran totalment restablertes immediatament, ja que la majoria d'aerolínies tenen previst recuperar progressivament les seves rutes a Europa i algunes encara no saben quan podran operar al 100%.