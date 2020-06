El personal de la Generalitat cobrarà pel juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha comunicat als representants sindicals dels treballadors de l'administració pública que el Govern farà efectiu aquest mes de juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013. L'anunci s'ha fet durant la reunió de la Mesa General de la Funció Pública (MEPAGC), que s'ha reunit aquest dilluns. L'executiu català subratlla que d'aquesta manera dóna compliment al compromís de retorn de les pagues. El 2019 el personal de la Generalitat va cobrar el 40% del sou extra eliminat fa set anys en el marc de la crisi del 2008, i ara es completarà el retorn d'aquesta paga. Quedarà pendent la que es va eliminar l'any següent, el 2014.

El retorn d'ambdues pagues es va acordar en la MEPAGC el desembre del 2018. Aquest acord preveu que durant el 2021 es pagarà el 55% de la paga corresponent a l'any 2014 i un 50% del complement de productivitat. Finalment, el 2022 es farà efectiu el retorn del 45% restant de la paga del 2014 i el 50% restant del complement de productivitat.

Segons informa el Govern, durant la reunió de la MEPAGC d'avui també s'ha traslladat a les organitzacions sindicals la proposta de gratificar amb 140 milions d'euros, els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant la crisi de la covid-19.

També s'han anunciat gratificacions per al personal de serveis bàsics essencials, com ara Bombers, Mossos, personal penitenciari, d'emergències, Agents Rurals i educadors socials de centres de menors, que hagin prestat serveis de forma presencial i fent hores extraordinàries. Se'ls compensarà amb un 50% addicional per les hores extres realitzades.