Entitats ecologistes convoquen una manifestació virtual pel clima el 5 de juny

Més de 40 plataformes i entitats catalanes de defensa i preservació del medi ambient i la salut han convocat aquest dijous una manifestació virtual pel 5 de juny, coincidint amb el Dia Internacional del Medi ambient i sota el lema 'Clam pel Medi Ambient 5J'.

En una roda de premsa telemàtica, els impulsors de la mobilització han presentat les seves propostes per "sortir de la crisi ambiental, climàtica i social" a on consideren que condueixen les polítiques de la Generalitat, a la qual han exigit recuperar una Conselleria de Medi ambient centrada en la matèria.

"A Catalunya ja no som líders en ecologia, per això hem d'unir-nos per, més enllà de commemorar un dia, treballar per sortir de les promeses i posar-nos a l'alçada del que mereixen els temps actuals", ha manifestat el portaveu de la Institució de Ponent per a la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural (Ipcena), Joan Vázquez.

Liderada per les plataformes Residus Zero i Ecologistes de Catalunya, la manifestació crida a aprofitar la pandèmia del Covid-19 per "aplicar canvis radicals" en àmbits com el transport, la biodiversitat o el reciclatge; i proposa, per exemple, aplicar un impost sobre els vehicles contaminants, defensar les espècies en vies d'extinció o prohibir els envasos d'un sol ús.

"El Covid-19 ens demostra que és possible una mobilitat diferent; és el moment de fer un front comú per una xarxa viària que respecti el Medi ambient", ha manifestat el vicepresident de l'Associació Per La Defensa i L'Estudi De la Natura (Adenc) Joan Carles Sallas, que també ha censurat l'existència de peatges a Catalunya i projectes d'infraestructures com l'anomenat Quart Cinturó, la B-40 al seu pas pel Vallès Occidental (Barcelona).

En el marc de la manifestació, les 40 entitats participants han llançat un vídeo conjunt en el qual expliquen, en uns trenta segons cadascuna, les problemàtiques que han detectat en el seu àmbit de treball, i han elaborat un document amb totes les seves propostes que pot consultar-se per Internet.