El conseller d'Educació, Josep Bargalló, descarta fer educació híbrida a primària el proper curs. "No ens plantegem en cap moment que l'educació primària sigui mixta. La idea és que vagin cada dia al seu centre, i la mixta, només quan no hi hagi opció possible", ha indicat en una entrevista al diari 'El Periódico', on ha assegurat que aquest tipus d'educació es reserva per a cursos superiors. D'altra banda, ha indicat que hi haurà alguns espais amb més alumnes que les ràtios de 15 o 12 que s'han marcat, perquè seran aules més grans. El conseller ha indicat que ja no hi haurà una única hora del pati, sinó diverses, perquè els estudiants puguin sortir per separat, i el mateix per a l'hora d'entrada i de sortida.

Bargalló ha explicat que ja s'estan identificant espais fora de les escoles per ampliar els centres i disminuir les ràtios. La feina hauria d'estar llesta al juliol.

En preguntar-li si els missatges a les famílies i als professors han arribat a la forma correcta, el conseller ha constatat que segurament ho haurien d'haver fet millor, "perquè la gent té la sensació que no han estat bons missatges". "Hem viscut moments de molta incertesa i la gent exigia que ho convertíssim en certeses, però això no era ni és possible", ha indicat.