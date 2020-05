Torra reclama que els 2.300 MEUR per costos del coronavirus es reparteixin abans del juny

El Govern ha fet públic aquest dissabte a la nit la bateria de mesures que exigirà al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió de presidents de diumenge. Entre les 40 mesures destaquen la petició que els 2.300 MEUR que corresponen a Catalunya del total de 10.000 MEUR a repartir a l'Estat per fer front a les despeses fetes fins ara per la Covid-19 s'abonin abans d'acabar el maig, d'aquí una setmana, o bé la demanda de doblar el pressupost del fons d'ajuts al pagament de lloguers, fins a 100 MEUR més a l'Estat perquè Catalunya en pogués tenir 29 MEUR més. També reclamen que el Fons Covid-19 tingui ja una data de creació i es faci el pagament "de forma urgent i immediata". L'executiu també reclama la recuperació de competències.

El Govern també exigeix saber els índexs i indicadors per decidir els canvis de fase en la desescalada, que denuncien que són "opacs", la suspensió de tributs i l'exempció de pagaments a la Seguretat Social per garantir la liquiditat.

El Govern exigeix mantenir els ERTO "tant com sigui necessari", la flexibilització dels criteris d'arrelament social perquè persones en situació irregular puguin buscar feina, activar els 215 MEUR que s'havien de destinar a polítiques actives d'ocupació i una prestació per a famílies que no puguin treballar per tenir cura d'infants.

Al document, l'executiu també hi demana l'acceleració dels tràmits d'ajuts estatals del Gloria, la provisió urgent d'un fons finalista i específics per al transport públic -que assenyalen que té unes projeccions de 500 MEUR de sobrecostos fins a desembre-, un fons de renovació urbanística i un pla de cooperació territorial per a la contractació del personal PAS, laboral i docent necessari per a la implementació en el curs 2020-2021 de les mesures sanitàries i de prevenció, amb una aportació pressupostària equivalent al nombre de centres sostinguts amb fons públics i el seu alumnat.

El Govern reclama ajudes a treballadors del sector cultural, del sector de la flor i la planta ornamental i al sector vinícola i regularitzar els treballadors de la campanya agrària de l'estiu. Proposa un tipus d'IVA reduït per al sector esportiu al 10%.

A més, també demanen saber les dades dels catalans que són atrapats a l'estranger. Una altra reivindicació que Torra portarà a la reunió de presidents és la derogació del decret llei 14/2019 de mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, conegut com a 'Decretazo Digital', que recorden que "limita" les competències i autònoma de la Generalitat per desplegar serveis d'identitat digital.



Pagament de deutes i superar l'infrafinançament

D'altra banda, el Govern reclama el pagament del deute pendent acumulat pel no pagament de la disposició addicional tercera de l'Estatut (710 MEUR), el deute acumulat pendent del finançament de Mossos (249 MEUR), l'increment d'òrgans judicials a Catalunya des del 2017 (11,3 MEUR més 23 MEUR d'anuals), el deute pendent dels Fons de Cohesió Sanitària i del FOGA (37 MEUR), 418 MEUR per la "manca de finançament" de l'Estat de la llei de dependència i 35 MEUR anuals pendents pel 0,7% de l'IRPF amb finalitats socials a Catalunya.

També reclamen "corregir l'infrafinançament" pels menors estrangers no acompanyats.



Amenaça amb el "no" a totes les pròrrogues de l'estat d'alarma

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha amenaçat el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, amb el 'no' a l'estat d'alarma i a totes les pròrrogues que es proposin fins que Catalunya no pugui "decidir el seu futur" i no es recuperi totes les competències. "Fins que això no passi, ens oposarem a tota pròrroga", ha avisat en una declaració institucional aquest vespre.