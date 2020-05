Les Cambres de Comerç defensen el «paper clau» de mascaretes i protectors facials per avançar la reactivació econòmica

Les Cambres de Comerç de Catalunya han defensat aquest dijous en un comunicat el "paper clau" de mascaretes o protectors facials per ajudar a la reactivació més ràpida de l'activitat comercial. Les cambres valoren positivament l'obligatorietat de dur mascaretes perquè permet fer un desconfinament "amb més seguretat", però també advoquen per fomentar l'ús de pantalles protectores per "minimitzar al màxim el risc de contagi". Segons les Cambres, si mascaretes i pantalles es combinen amb distanciament físic, separadors per a mostradors, l'ús de desinfectant i una ventilació adequada, "els establiments podrien ser àrees més segures on transitar i, per tant, es podrien obrir amb normalitat abans" i "accelerar la reactivació de l'economia".

Les cambres veuen "indispensable iniciar un retorn immediat a la normalitat" per assegurar la "supervivència" dels negocis, i per això veu important fer pedagogia –també des de la Generalitat- sobre les mascaretes i els protectors facials.

Segons les Cambres de Catalunya, mascaretes, pantalles i altres elements protectors permetrien obrir amb seguretat "al 100% dels comerços de qualsevol superfície, els centres comercials, els hotels i els museus". A més, consideren que teatres i cinemes, estadis, fires, biblioteques o auditoris i centres educatius podrien "obrir al 50% i, a mig termini, al 100%".