Un error en el recompte de dades fa baixar en prop de 3.300 el nombre de positius de covid-19 a Catalunya

Un error en el recompte de dades ha fet baixar en prop de 3.300 persones el nombre d'infectats per covid-19 a Catalunya des de l'inici de la pandèmia, segons ha informat el Departament de Salut. Així, si fins aquest diumenge se n'havien comptat 63.441, ara el nombre ha baixat fins als 60.148. Segons Salut, un hospital de Barcelona, que no ha concretat, havia estat comptant com a positius casos que en realitat eren negatius des de l'inici de la recol·lecció de dades, fet que ha provocat el desajustament. Pel que fa a les víctimes, les funeràries han informat que en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 112 (69 més que diumenge), i ja en són 11.666 des de l'inici de la crisi. D'altra banda, hi ha 205.164 casos sopitosos, 5.991 més que diumenge.

Així doncs, i segons el nou balanç, entre casos positius i casos sospitosos hi ha 265.132 persones afectades per coronavirus, xifra que, en tot cas no és comparable amb la de fa 24 hores per l'error ja esmentat comès per l'hospital barceloní.

D'entre les víctimes, 3.425 han mort en una residència (16 més), 627 al domicili (2 més) i 163 en un centre sociosanitari (1 més). 6.614 persones han mort a l'hospital (19 més) i actualment hi ha 295 persones ingressades greus, 2 menys que ahir. Hi ha 1.627 víctimes de les quals no s'ha pogut recollir prou dades sobre l'indret on van morir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.994 persones, 9 més que aquest diumenge. Actualment en són 274, 21 menys que ahir. 36.208 persones han rebut l'alta hospitalària, 113 més que fa 24 hores.

Aquest dilluns el Departament tampoc ha donat les dades de sanitaris que són positius en coronavirus, mentre que 3.248 professionals de residències geriàtriques estan aïllats per sospita o confirmació, 101 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 13.165 positius, 31 menys, i 35.991 casos són sospitosos, 60 més, un total de 49.156.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.851 persones, entre positius i sospitosos, 2.288 en hospitals, 1.254 en residències i 260 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.697 morts, 1.518 en hospitals i 758 en residències, a banda de 278 no classificats i 128 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.221 defuncions, amb 1.451 en hospitals, 611 en residències i 75 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.514 morts (533 en hospitals, 459 en residències, 413 no classificats i 107 en domicilis) i a Girona han estat 730 els morts (433 en hospitals, 202 en residències i 29 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, són 371 morts, 189 dels quals en hospitals, 100 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 210 morts en total, 171 en hospitals, 30 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 15.491 de confirmats després de la variació de dades que ha sofert el recompte per l'error detectat en un hospital barceloní, que des de l'inici de la recol·lecció de dades comptava com a positius casos que en realitat eren negatius, i 46.769 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.558 de positius (més baixa que diumenge pel mateix motiu) i 51.875 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 10.985 positius (igualment inferior) i 34.835 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.807 els confirmats (la xifra també varia a la baixa) i 18.941 els sospitosos. A Girona hi ha 6.175 confirmats i 24.384 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.992 persones amb coronavirus confirmades (2 menys que ahir) i 12.146 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.065 casos confirmats i 7.489 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 372 casos confirmats i 2.085 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 231 casos confirmats (1 menys que ahir) i 3.7159 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.116 casos confirmats en residències i 8.548 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.293 positius confirmats en residències i 9.628 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.558 casos confirmats i 6.052 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.570 els residents confirmats i 4.126 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.576 casos confirmats i 3.703 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 441 casos positius confirmats i 1.841 de sospitosos, i a Lleida són 458 els confirmats i 909 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 77 casos confirmats i 395 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 769 sospitosos.