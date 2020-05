Locals d'oci nocturn catalans reclamin a ajuntaments ampliar terrasses

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) ha demanat als ajuntaments instal·lar i ampliar terrasses aprofitant la via pública per fer viable el seu negoci en la desescalada pel coronavirus.

"L'ús d'espais públics, mitjançant la instal·lació i ampliació de terrasses seria una opció viable que de forma temporal permetria un inici d'activitat amb certes opcions d'èxit", ha afirmat en un comunicat aquest dimecres.

Així, ha apostat per una autorització excepcional per a la instal·lació de terrasses als establiments públics d'hostaleria i activitats recreatives que no tinguin autoritzada actualment terrassa, l'ampliació de la superfície de les terrasses de veladores autoritzades per permetre compensar la hipotètica pèrdua de capacitat que el distanciament pugui requerir i la suspensió del cobrament de taxes municipals per ocupació de via pública.