Les funeràries registren 103 nous morts per coronavirus a Catalunya i eleven la xifra global a 10.785

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries arriba als 10.785 amb 103 noves defuncions aquest dimarts, segons Salut. Són 71 menys que en l'últim increment. Fins ara s'han detectat 58.559 positius i n'hi ha 147.784 de possibles. La xifra global és de 206.343 (6.529 més que dilluns). En el cas dels positius l'augment és de 659, que són 265 més que ahir. Del total de morts, 3.155 han estat en una residència (24 més), 593 al domicili (3 més) i 140 en un sociosanitari (3 més). La resta són morts en hospitals o no classificables. Fins ara han mort en centre hospitalari 6.247 persones, 94 més que dilluns. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins aquest dimarts, un total de 3.911 persones han estat ingressades de gravetat, quatre més que aquest dilluns; actualment són 518, 39 menys que fa 24 hores. En total s'han comptabilitzat un total de 32.716 altes hospitalàries, 752 més que dilluns.

Del nombre total de positius arreu del país, 8.940 són professionals sanitaris, 185 més, mentre que 4.745 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.747 persones han estat confirmades com a positius, 115 més, i 30.047 són casos sospitosos, 870 més. Això fa un total de 41.794 avis residents afectats, 985 més que aquest dilluns.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.648 persones, entre positius i sospitosos, 2.178 en hospitals, 1.189 en residències i 241 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.513 morts, 1.444 en hospitals i 691 en residències, a banda de 125 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.126 defuncions, 1.366 en hospitals i 583 en residències. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.223 morts (498 en hospitals, 393 en residències i 102 en domicilis) i a Girona han estat 668 els morts (396 en hospitals, 167 en residències i 27 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 339 morts, 176 dels quals en hospitals, 91 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha 195 morts en total, 158 en hospitals, 29 en residències i 2 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 16.869 de confirmats i 33.807 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.197 de positius i 38.603 de sospitosos, i a la metropolitana sud 10.233 positius i 24.501 sospitosos. A la Catalunya Central són 4.995 els confirmats i 13.362 els sospitosos. A Girona hi ha 5.617 confirmats i 17.789 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.794 persones amb coronavirus confirmades i 8.433 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.885 casos confirmats i 5.561 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 351 casos confirmats i 1.213 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 210 casos confirmats i 2.750 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 2.898 casos confirmats en residències i 7.644 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 2.992 positius confirmats en residències i 8.001 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.204 casos confirmats i 4.762 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.194 els residents confirmats i 3.359 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.476 casos confirmats i 3.134 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 409 casos positius confirmats i 1.447 de sospitosos, i a Lleida són 418 els confirmats i 853 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 150 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 16 de confirmats en residències i 665 de sospitosos.