Illa condiciona les propostes de desescalada a què els territoris tinguin 1,5-2 llits d'UCI per cada 10.000 habitants

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha donat a conèixer aquest diumenge les condicions perquè les comunitats autònomes puguin realitzar propostes dins el nou sistema de co-governació amb l'Estat. La primera condició consisteix en què les àrees sanitàries tinguin la capacitat d'instal·lar o disposar, en un màxim de cinc dies, entre 1,5 i dos llits d'UCI per cada 10.000 habitants. La segona exigeix que els mateixos territoris disposin entre 37 i 40 llits d'aguts per cada 10.000 habitants. Illa ha destacat que aquestes ràtios permetrien evitar un col·lapse sanitari en cas que hi hagués un rebrot. Les decisions al voltant de cada proposta es prendran "de forma consensuada" i hauran de comptar amb el vistiplau del ministeri de Sanitat.

Segons publica aquest diumenge el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), el procés de co-governació permetrà que cada comunitat autònoma traslladi al ministeri de Sanitat les "propostes específiques de desescalada en els seus territoris [...] i plantejar alguna activitat no contemplada entre les accions permeses a les diferents fases". Per altra banda, permetrà canvis en les unitats territorials de referències, que actualment són les províncies.

Per poder realitzar aquestes propostes, el govern espanyol també exigeix a cada territori la presentació d'una sèrie de documents que exposin la seva situació sanitària. En concret, demana una anàlisi introductori sobre la fase actual, així com una descripció de les mesures de desescalada que es volen adoptar, juntament amb la seva data d'entrada en vigor.

Per altra banda, el govern espanyol també sol·licita una anàlisi de les capacitats estratègiques disponibles en el sistema sanitari, un informe sobre l'evolució epidemiològica esperada en el territori i una explicació dels mecanismes per reduir el risc de transmissió del coronavirus en la població. En aquest apartat hi han de constar les capacitats estratègiques de l'atenció primària i hospitalària, la capacitat d'aïllament i control de les fonts de contagi confirmades i potencials, els sistemes d'alerta i vigilància epidemiològica i la identificació i contenció de les fonts de contagi.

Dins aquest apartat, també s'exigeix l'enumeració de mecanismes i estructures disponibles per garantir les mesures necessàries de protecció col·lectiva, l'evolució epidemiològica en el territori i tots aquells elements rellevant des del punt de vista econòmic, social o de mobilitat. Finalment, i també com a requisit indispensable perquè el govern espanyol avaluï les propostes enviades, cada comunitat haurà de remetre constantment tota una sèrie de dades que es van fixar en el moment en què es va decretar l'estat d'alarma. Aquestes inclouen indicadors, com el nombre de casos confirmats, el nombre de casos hospitalitzats, les proves realitzades, el nombre de mascaretes disponibles o la quantitat de metges dins les unitats de cures intensives i reanimació.