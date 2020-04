L'excés de pluja posa en perill la collita de cirera a l'Alt Empordà

Unió de Pagesos i JARC asseguren que s'ha perdut "gairebé la totalitat" de la collita de la cirera de varietats primerenques a Catalunya. Les precipitacions que s'han registrat des del cap de setmana han provocat que la fruita es clivelli i, per tant, no es podrà comercialitzar. La recol·lecció d'aquestes varietats ja s'havia iniciat o havia de començar en els pròxims dies a les comarques de les Terres de l'Ebre, el Segrià, les Garrigues, l'Alt Camp, el Baix Camp i el Baix Llobregat. En algunes zones com és el cas de l'Alt Empordà, on la cirera anava més endarrerida, caldrà esperar encara per veure l'afectació. Les darreres pluges també ha causat danys en altres cultius com ara l'albercoc l'ordi, el blat de moro i productes de l'horta.

Segons Unió de Pagesos, la important quantitat d'aigua que ha estat caient de manera continuada des de diumenge també ha causat una afectació del 50% en els fruits verds que s'havien de començar a collir d'aquí a 7 o 10 dies a les comarques productores, excepte a l'Alt Empordà.

A més, els aiguats, que en totes les zones productores de cirera primerenca han sobrepassat els 60 l/m2, arribant a més de 100 l/m2 en zones com ara el Baix Llobregat, "provoquen que la cirera que no s'ha fet malbé tampoc es pugui exportar al no poder resistir el període de postcollita necessari". Unió de Pagesos considera que aquest fet "pot inundar de cirera primerenca el mercat intern i pot provocar una crisi d'oferta".

Per combatre el risc sanitari que suposa deixar les cireres a l'arbre, on seran focus de plagues i malalties, especialment greu per a la proliferació de la mosca suzukii, Unió de Pagesos ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura l'autorització excepcional per a l'ús de productes fitosanitaris a base de dimetoat, només per a les plantacions on les cireres no seran recol·lectades. Des del 2016, a l'estat espanyol no està permès l'ús d'aquest producte per a la cirera.

Unió de Pagesos també demana al Departament d'Agricultura una quantificació "acurada" dels danys, tant en cirera com en albercoc, perquè es tinguin en compte de cara a l'avaluació anual de danys i es pugui adequar la fiscalitat de les explotacions afectades en la declaració de la renda 2020.



Afectació també en albercoc, ordi, blat de moro i productes de l'horta



A més de la cirera, les pluges dels últims deis també han provocat danys en albercoc ja que ha fet caure fruits a terra. En el cas de l'ordi, "els agricultors s'han trobat amb una gran part del cereal ajagut" tot i que caldrà esperar per veure'n l'afectació, segons assenyalen des de JARC. Pel que fa al blat de moro, cultiu acabat de sembrar, "es troba ara totalment inundat" i els productors hauran d'esperar que s'acabi drenant l'aigua per poder quantificar amb precisió els danys.

Inundacions de cultius al Baix Empordà i al Parc Agrari del Baix Llobregat

Les intenses pluges que han caigut a les comarques de Girona en les últimes hores també han inundat els camps de pomeres amb quasi dos metres d'aigua al Baix Empordà com a conseqüència del desbordament del Ter i del Daró. Els municipis més afectats per les inundacions de la zona agrària són Foixà, Verges, Ullà, la Tallada d'Empordà, Torroella de Montgrí, Gualta i Serra de Daró. "El cereal i l'userda també han resultat afectats, i com a conseqüència, la sembra del blat de moro es retardarà", segons Unió de Pagesos. A les zones arrosseres de Pals i municipis veïns del Baix Empordà també han quedat inundats els camps, que encara no estaven sembrats i s'hi havia de treballar la terra, fet que fa preveure que aquestes tasques també es retardaran.

També s'han vist afectats per les pluges els productors del Parc Agrari del Baix Llobregat, que comprèn 14 municipis d'aquesta comarca. Gavà, amb una afectació del 100%, i Viladecans, del 95%, han estat algunes de les poblacions més afectades, segons asseguren des de JARC. Amb circumstàncies meteorològiques "excepcionals" com les dels darrers dies, les aigües blanques de la zona industrial s'han desbordat i han inudat els camps "perquè el drenatge no funciona correctament", tal com han denunciat els productors a l'Ajuntament de Viladecans en diverses.



JARC i Unió de Pagesos reclamen a l'ACA la neteja de les lleres de rius

Tant des de JARC com d'Unió de Pagesos han tornat a demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que avanci la neteja de les lleres de rius "tal com es va comprometre a començar al setembre". Consideren que si ja s'haguessin dut a terme aquests treballs "molt probablement s'haguessin pogut evitar danys pels aiguats de les últimes hores".