Els farmacèutics temen «aglomeracions» per adquirir les mascaretes

El vicepresident del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Josep Aiguabella, ha explicat que tenen por que aquesta setmana "hi hagi aglomeracions" per adquirir les mascaretes que el Govern ha comprat i avisa que les farmàcies de moment només en dispensaran una per persona perquè només n'han rebut 1,5 milions dels 14 milions anunciats per la Generalitat, cosa que suposa que cada establiment en té unes 450. En una entrevista a l'ACN, Aiguabella ha demanat "responsabilitat" a la població i que vagi a la farmàcia només si realment necessita la careta per la seva vulnerabilitat al coronavirus o per anar a treballar. "Que tothom vagi a buscar la mascareta que necessita no la que li toca", ha resumit fent una crida la calma.

Aiguabella destaca que la primera mascareta serà gratuïta per a tothom. "Que ningú pensi que si no hi va aquesta setmana, haurà de pagar", ha dit tot recordant que la segona tindrà "un preu irrisori pactat i intervingut de 76 cèntims, molt lluny del preu que s'està oferint avui al mercat". En aquest sentit ha fet una crida a la responsabilitat tot demanant a la població que vagi a la farmàcia de forma esglaonada per evitar aglomeracions innecessàries. En aquest sentit, reitera que aquesta primera tramesa serà insuficient per abastir tota la població.

Cada ciutadà té assignades dues mascaretes -la gratuïta i la de 76 cèntims- amb la seva targeta sanitària, a través del sistema de recepta electrònica del CatSalut. D'aquesta manera, els farmacèutics portaran un control informàtic de totes les que es reparteixin i la Generalitat les anirà reposant a mesura que es vagin esgotant.

El vicepresident del CCFC ha recordat que aquest no és "un producte de vida o mort" i que "tot i que tot i que és un producte útil i necessari per evitar que la pandèmia augmenti i per evitar rebrots, que és el pitjor que ens podria passar", no cal a la "gent que es quedi a casa".

En ser preguntat per si les mascaretes que es repartiran són reutilitzables, Aiguabella ha explicat que "si estiguéssim en condicions normals no ho són", ja que són quirúrgiques i un cop s'han utilitzat en un quiròfan es tiren. "Però avui en dia no ens podem permetre el luxe de llençar-les", ha lamentat tot recomanant que es "mantinguin amb cura", ja que no es poden rentar ni mullar.

Es repartiran mascaretes quirúrgiques de la classe 2, amb tres capes més filtració de fluids, capaços de retenir les partícules en sortida. És a dir, estan dissenyades perquè qui les porti no encomani, però no per evitar contagiar-se. "El que fa és evitar que aquella persona que tingui possibilitat d'estar contaminada pugui difondre aquest virus a la resta de població", de fet, segons Aiguabella, "no protegeix la infecció".

Tot i que reconeix que "fins ara ha costat molt aconseguir mascaretes" i que s'han fet "pagar a preus molt elevats perquè no hi havia producte", Aiguabella creu que a partir d'ara "el seu cost s'anirà normalitzant", tal com va passar amb els gels hidroalcohòlics", i que la gent les podrà comprar a un preu més assequible.

El vicepresident del CCFC sosté que distribuir les mascaretes de la Generalitat a través de la xarxa de farmàcies "era l'única manera de fer-les arribar" a tothom. "Són 3.227 a tot Catalunya, que estan molt ben distribuïdes pel territori", ja que "és estrany que els pobles, per petits que siguin, no en tinguin una".

Aiguabella destaca que les farmàcies "han treballat molt en aquesta crisi sanitària". "Des del primer moment vam entendre que nosaltres hauríem d'estar de cara al públic", explica tot subratllant que només han registrat 15 contagis entre els seus establiments.

La campanya sanitària "Mascareta/Salut", recolzada pel Departament de Salut, s'emmarca en un projecte liderat en el seu origen des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), conjuntament amb altres agents de la cadena de proveïment del medicament com la indústria -amb Hartmann- i la distribució -amb Fedefarma, Alliance Healthcare, Cofares i Hefame- i un grup de treball de la Cambra de Comerç de Barcelona.



Fedefarma reparteix les caretes al 40% de farmàcies



El president de la distribuïdora farmacèutica Fedefarma, Vicenç J. Calduch, ha explicat en declaracions a l'ACN que més del 40% de les farmàcies catalanes els han escollit com la distribuïdora que els hi serveix les mascaretes. Calduch ha detallat que ja han servit la primera remesa que serà distribuïda a la població a partir d'aquest dilluns i que a partir del 27 d'abril començaran el procés de "reposició". "Com a cooperativa, estem molt satisfets de poder aportar el nostre gra de sorra a aquest projecte comú i d'haver-nos implicat des del principi en aquesta iniciativa pel benestar de tots, ja que es tracta d'una situació en la qual creiem que la cooperació és fonamental per superar-la", ha destacat tot afirmant que en el seu cas "la coordinació ha estat absoluta i de plena transparència cap a les farmàcies i el Consell Català de Col·legis".