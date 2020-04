La Generalitat treballa perquè els menors puguin sortir al carrer en un període màxim de 10 dies

La Generalitat treballa en un pla perquè els menors puguin començar a sortir al carrer en un període màxim de vuit o deu dies si segueix la tendència a la baixa de casos, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN. Els Departaments d'Afers Socials i Família, Interior i Salut treballen en aquest pla, que s'acabarà de discutir en la reunió del Procicat de dissabte. Es tractaria de sortides limitades en el temps i per franges horàries, mantenint la distància mínima de seguretat de dos metres amb les persones del carrer i amb mascareta a partir dels tres anys. El termini de deu dies és el temps prudencial per esperar que no hi hagi rebrots però el Govern insisteix que els propers dies cal mantenir el mateix confinament "sever" que fins ara.