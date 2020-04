Buch reitera que la centralització ha dificultat la gestió del coronavirus a Catalunya

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reiterat aquest dimarts a la tarda que la recentralització decretada pel govern espanyol per gestionar la crisi del coronavirus a partir de la declaració de l'estat d'alarma ha "dificultat" la gestió a Catalunya, que s'ha fet amb "l'única ideologia de lluitar contra el coronavirus". "No hi ha cap altra ideologia, no som com altres governs que ho plantegen com un element patriòtic, nosaltres fem un plantejament sanitari, social i econòmic", ha assegurat. A més, també ha reptat l'oposició a dividir el número de mascaretes repartides pel govern espanyol a Catalunya, 1,714 milions, per la població total o activa de cada província, i ha assegurat que les xifres no quadren.

En una compareixença a la Comissió d'Interior del Parlament, el conseller ha respost a les crítiques de l'oposició, que l'ha acusat de no fer autocrítica i de buscar la confrontació amb el govern espanyol. Ha assegurat que ell assumeix personalment tots els possibles errors del personal del departament, que ha justificat per les llargues jornades laborals. No obstant això, ha mantingut que la recentralització imposada pel govern espanyol ha dificultat aquesta gestió.

De fet, ha dit que l'exemple més clar d'això és el confinament total de la Conca d'Òdena, que inicialment un jutge va autoritzar al Govern català, però després del decret d'alarma va ser el govern espanyol qui va haver d'autoritzar. També ha recordat que algunes mesures que el Govern ha demanat, el govern espanyol les ha anat aplicant amb dies de retard, com el confinament total del país. També ha explicat que la centralització del sistema de compres de material sanitari per a tot l'estat ha estat revertit pel govern espanyol en veure's les seves ineficiències. "La nostra única ideologia és la lluita contra la covid, cap altra", ha assegurat.

Així, ha dit que el govern espanyol ha volgut exercir competències que fa anys que no té i no ha confiat en els serveis d'emergències i els experts en salut pública de les comunitats autònomes que gestionen diàriament des de fa anys. "Enlloc d'optar per la col·laboració i la coordinació amb els territoris que tenen l'experiència, com han fet altres estats del món, ha optat per la subordinació", ha reblat. "Ha estat un desordre absolut, tenen temps per rectificar", ha conclòs.

Per això, creu que la Generalitat hagués fet coses diferents, emmirallant-se amb les coses bones i dolentes que han fet altres estats europeus, la Xina o Corea del Sud.

Com a últim exemple, ha reiterat que la xifra de 1.714.000 mascaretes que el govern espanyol ha fet arribar els últims dies a Catalunya per afrontar el desconfinament d'alguns treballadors no essencials no surt de cap divisió segons la població total, la població activa o la població desconfinada, ni de tot Catalunya ni per províncies, i per això ha demanat no fer "mofa" amb les dates històriques.

Sobre la suposada oposició a l'actuació de la UME, Buch ho ha negat totalment, i ha assegurat que només va considerar inútil que desinfectés l'aeroport del Prat mentre aquest seguís obert. També ha dit que Catalunya té el millor sistema d'emergències de tot Espanya, i que per això creu que la UME era prioritari que actués en altres autonomies per "solidaritat". A més, ha recordat que l'exèrcit ja va ajudar a extingir el foc de la Ribera d'Ebre de l'any passat.

Dades d'actuacions d'Interior

Buch ha dit que aquesta és una de les crisis més greus dels últims temps, i per això ha agraït la feina dels cossos operatius i el personal sanitari, i també a la població la seva paciència. En aquest sentit, ha demanat no abaixar l'atenció els propers dies i protegir-se, perquè el sistema sanitari no suportaria un segon brot d'infectats.

El conseller ha detallat, en la seva primera intervenció, tot el que han fet els Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat, Protecció Civil, el telèfon d'emergències 112 i el Servei Català de Trànsit. Així, ha explicat les diverses reunions del comitè assessor i el comitè tècnic de Protecció Civil, que han fet 7.000 trucades i han enviat 5.000 correus electrònics, i han enviat 95 comunicats a 1.870 destinataris com ajuntaments i altres organismes. Buch ha explicat que Protecció Civil s'ha informat dels diversos mètodes de lluita contra el virus a la Xina, Corea del Sud i diversos països europeus.

Pel que fa als Mossos i les policies locals, ha explicat que han identificat 257.869 persones i 231.675 vehicles, i s'han interposat 71.444 denúncies per trencar el confinament sense motiu justificat.

Pel que fa als delictes, la mitjana diària del 2019, de 1.607, ha baixat fins als 405 aquests dies. Les detencions també han baixat de les 93 diàries de mitjana fins les 48. Els robatoris violents a la via pública, transports i establiments han passat de 80 a 12. Pel que fa a la violència de gènere, es fa seguiment de 17.133 persones, de les quals 11.799 tenen algun tipus de mesura judicial de protecció.

Respecte els Bombers, a banda de destacar el seu suport a tasques logístiques per muntar hospitals de campanya o desinfectar residències geriàtriques, també ha recordat que ha cedit 13 efectius als serveis sanitaris. A més, 157 efectius estan de baixa i un centenar més estan afectats per possible infecció.

Pel que fa al telèfon d'emergències 112, ha explicat que fins el 10 de març les trucades operatives diàries eren unes 5.300, que van passar a ser unes 12.000 diàries fins el 19 de març. Més de la meitat de les trucades eren per coronavirus. Després van anar baixant fins les 5.600 diàries actuals. En total s'han rebut unes 241.000 trucades, gairebé 100.000 per la covid-19, un 41%. Tot i això, la major part de trucades per la covid-19 no són d'urgència. El conseller també ha explicat que els operadors telefònics estan operant des de quatre sales diferents per reduir el risc de contagi entre ells.