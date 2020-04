Les morts en 24 hores a Catalunya cauen un 20%

Catalunya va arribar ahir a les 3.148 morts per coronavirus, amb 107 noves defuncions en les darreres 24 hores (fet que suposa un descens del 20% respecte a les noves morts de dimarts). El total d'infectats és ja de 31.043, amb 1.396 nous casos des de l'últim balanç. Des de l'inici de la pandèmia es registren 2.507 persones que han estat ingressades de gravetat. Del total de positius, per la malaltia 5.020 són professionals sanitaris. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries, se n'han registrat 13.063.

Pel que fa al conjunt del país, els casos positius de coronavirus mantenen el lleuger repunt que va trencar dimarts una setmana consecutiva a la baixa amb 6.180 contagis nous, que sumen un total de 146.690, mentre que el nombre de morts arriba a les 14.555 després d'altres 757 defuncions en 24 hores, 14 més que dimarts.

A més, 4.813 persones més s'han recuperat de la COVID-19, de manera que les altes ja són 48.021, un 11,1% més que dimarts, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, que per primera vegada no va oferir el recompte de pacients ingressats a les UCI a l'espera que les comunitats oferissin les xifres acumulades.

Per part seva, el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va celebrar que el nombre d'hospitalitzats i casos greus per coronavirus a Espanya s'hagi reduït en els últims dies, però va reconèixer que les autoritats sanitàries esperaven un descens encara més gran.

«Estem aconseguint, almenys per ara, que les UCIs no hagin col·lapsat, i que els hospitalitzats i casos greus s'hagin reduït, no tant com ens hagués agradat, però sí prou com perquè el sistema es pugui fer càrrec d'ells» , va assenyalar Simón per videotrucada.



Col·lapse del registre

En tot cas, el sistema que ha habilitat el Ministeri de Justícia perquè els registres civils li traslladin la informació sobre les llicències d'enterrament que s'estan dispensant durant la pandèmia de coronavirus s'ha col·lapsat i es busquen noves fórmules perquè remetin la informació.

Paral·lelament, PP i Vox van acusar el Govern d'ocultar morts en aquesta pandèmia en incloure en les estadístiques només aquelles víctimes que van poder ser diagnosticades de coronavirus abans de la seva mort, i li van demanar que canviï de criteri.