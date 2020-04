Bargalló: "El que no serà possible serà obrir tots els centres escolars el mateix dia i de la mateixa manera"

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que "no serà possible obrir tots els centres escolars el mateix dia i de la mateixa manera". En declaracions a la SER, Bargalló ha dit que "s'hauria de poder tornar a les aules abans de Sant Joan" però que qui ho ha de decidir són les autoritats sanitàries. En tot cas, ha apuntat que "sembla evident" que el desconfinament "pot dependre de territoris" i ha afegit que si s'han de mantenir les distàncies socials "és més fàcil de fer en un centre d'FP que té molts tallers que en una llar d'infants". "Quan això passi s'haurà de veure cas per cas", ha manifestat. D'altra banda ha respost a la concerta que el Govern paga "íntegrament" el sou del professorat de l'escolarització obligatòria.

Sobre el tipus d'ensenyament que es donarà a partir de Setmana Santa, Bargalló ha concretat que "tot tel que es faci ha de ser per sumar però en cap cas ha de restar". Ha descartat el concepte d'aprovat general, ja que és "antiquat" i no es correspon al tipus d'ensenyament actual, i ha afegit que el que s'ha de fer és "acompanyar" les famílies i mantenir els hàbits de treball. Ha afirmat que per exemple aquest temps ha de servir perquè els alumnes que en els dos anteriors trimestres no havien fet suficient, "ara ho puguin recuperar".

Bargalló ha tornat a descartar allargar el curs escolar, amb "matisos", com que es pugui allargar en el cas del 2n de Batxillerat o per a les pràctiques d'FP.

Respon a la concerta que el Govern paga els sous dels professors

Per últim, ha respost a les crítiques rebudes per part de l'escola concerta que el Govern "paga íntegrament" el sou dels professors de l'escolarització obligatòria, així com el manteniment. Ha afegit que l'escola concertada "té una part de privada i una de pública" i els ha instat a buscar ajudes via governs "com passa amb els autònoms" per a la part privada. Des de la concertada, havien criticat l'infrafinançament i li havien retret que no és cert que l'administració pagui la totalitat del sou dels professors.